Porsche 944, простоявший 15 лет под открытым небом, привели в порядок: фото до и после

Нет ничего лучше, чем увидеть настоящий цвет авто после тщательной мойки

Этот представитель легендарной модели Porsche 944 простоял под открытым небом, на поле, пятнадцать лет. Автомобиль уже хотели отправить на свалку, но сотрудники WD Detailing решили дать ему второй шанс.

Они задокументировали весь процесс перевоплощения автомобиля. Видео процесса опубликовано на их канале в YouTube.

Porsche 944: до и после

Чтобы выкопать машину из поля, на котором она стояла так долго, понадобилось более 3 часов, потому что колеса не двигались. Затем началась работа по очистке грязи, накопившейся за 15 лет. За слоем пыли не было видно даже цвета автомобиля, не говоря уже о стекле, колесах и т.д.

Когда сотрудники детейлинга помыли автомобиль, оказался, что у него прекрасный яркий цвет шампанского. К сожалению, лак выгорел на солнце, поэтому автомобиль не стал таким же блестящим, как прежде.

Внутри Porsche 944 был таким же ужасным, как и снаружи: на сиденьях и ковриках было много плесени и мусора. Однако команда быстро справилась со всем этим, постирав ковры, почистив обивку и сиденье.

Оказалось, что этому Porsche 944 нужен новый двигатель. Команда планирует использовать мотор из другой Porsche. По всей вероятности, после реставрации автомобиль продадут.

Что известно о Porsche 944, технические характеристики

Porsche 944 – это спортивный автомобиль, который производила немецкая компания Porsche на протяжении 1982-1991 годов. Эта модель является частью линейки автомобилей Porsche 9XX и преемником модели 924.

Porsche 944 имеет классический дизайн спортивного купе. Он был разработан в фирменном стиле и имеет характерные элементы салона. Автомобиль оснащался разными версиями бензиновых двигателей, некоторые из них имели турбонаддув.

Porsche 944 известен своей отличной ходовой частью, обеспечивающей спортивные характеристики вождения и динамику на дороге. Автомобиль завоевал популярность своим спортивным видом, мощью и элегантностью. Хотя Porsche 944 уже давно не выпускается, машина остается ценным экземпляром среди коллекционеров.

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