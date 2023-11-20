Porsche 944, що простояв 15 років просто неба, привели до ладу: фото до і після

Нема нічого кращого, ніж побачити справжній колір авто після ретельної мийки

Цей представник легендарної моделі Porsche 944 простояв просто неба, на полі, п’ятнадцять років. Автомобіль вже хотіли відправити на сміттєзвалище, але співробітники WD Detailing вирішили дати йому другий шанс.

Вони задокументували весь процес перевтілення автомобіля. Відео процесу опубліковане на їхньому каналі у YouTube.

Porsche 944: до та після

Щоб викопати машину з поля, на якому вона стояла так довго, знадобилося понад 3 години, бо колеса не рухались. Потім почалася робота з очищення бруду, що накопичився за 15 років. За шаром пилу не було видно навіть кольору автомобіля, не кажучи вже про скло, колеса тощо.

Коли співробітники детейлінгу помили автомобіль, виявився, що він має чудовий яскравий колір шампанського. На жаль, лак вигорів на сонці, тому автомобіль не став таким же блискучим, як колись.

Усередині Porsche 944 був таким же жахливим, як і зовні: на сидіннях та килимках було багато цвілі та сміття. Проте команда швидко впоралася з усім цим, виправши килими, почистивши оббивку та сидіння.

Виявилось, що цьому Porsche 944 потрібен новий двигун. Команда планує використати мотор з іншого Porsche. Ймовірно, після реставрації автомобіль продадуть.

Що відомо про Porsche 944, технічні характеристики

Porsche 944 — це спортивний автомобіль, який виготовляла німецька компанія Porsche протягом 1982-1991 років. Ця модель є частиною лінійки автомобілів Porsche 9XX і є наступником моделі 924.

Porsche 944 має класичний дизайн спортивного купе. Він був розроблений у фірмовому стилі і має характерні елементи салону. Автомобіль оснащувався різними версіями бензинових двигунів, деякі з них мали турбонаддув.

Porsche 944 відомий своєю відмінною ходовою частиною, яка забезпечує спортивні характеристики водіння та динаміку на дорозі. Автомобіль завоював популярність своїм спортивним виглядом, потужністю та елегантністю. Хоча Porsche 944 уже давно не випускають, автомобіль залишається цінним екземпляром серед колекціонерів.

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