Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання, ситуація Олексій Голобуцький

В Офісі президента відправляють п’ять міністрів "на виліт".

Саме у ОП, бо від Ради тут мало що залежить. Банкова вирішила, Банкова наказала, нардепи взяли під козирок.

Обґрунтування, які роблять «слуги» за деякими персонажами, відверто дивують. Арахамія, наприклад, пояснив необхідність прибрати першого віце-прем’єра, міністра економіки Олексія Любченка тим, що... треба заповнять жіночу квоту, підтримувати гендерний баланс. Така «логіка»…

А паралельно з цим йдуть повідомлення, що у Любченка проводять обшуки представники НАБУ та СБУ.

Найбільш обґрунтована, мабуть, зміна міністра оборони Андрія Тарана. Для країни, яка перебуває у війні, до нього було надто багато запитань.

Причому його кандидатура викликала подив із самого початку. А в міру перебування Тарана на посаді глави Міноборони критика лише посилювалася. І ситуація з оборонним замовленням, і повільне реформування, і зриви виплат, і відверті комунікаційні провали – можна перераховувати довго.

«Слуги» вирішили з піарівської точки зору підсвітити цей напрямок, змінивши Тарана на Резнікова.

При цьому Рєзніков залишить посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, куди нібито прийде нардеп від «слуг» Ірина Верещук.

Треба визнати, що Резніков – один із найнезашкварніших представників цієї влади. Втім, суть не в цьому.

Жодна з кадрових змін не вирішує питань за напрямами, на які розставляються ті чи люди. Ставляться люди, які будуть прямими виконавцями волі президента. Уряд, по суті, перетворився на департамент Офісу президента. І наявність тих чи інших прізвищ того ж Резнікова нічого не вирішує. Тому що все вирішує ОП та лояльність до ОП, а не професіоналізм чи успіхи.

Є цинічна теорія. Що в Кабміні просто змінюють людей на тих, хто потенційно може більше заносити до ОП.

Менш цинічна – намагаються показувати, що у країні відбуваються якісь дії. Що президент робить висновки із тієї чи іншої ситуації. Але навряд чи чергові перестановки призведуть до того, що підконтрольний ОП уряд, який раніше чинив провал за провалом, раптом запрацює краще.

Проблеми загнали вже на такий рівень, що впоратися з ними у нинішній конфігурації влади неможливо. Потрібно змінювати всю систему управління. Створювати широку коаліцію, розділяти відповідальність. Щоб зміни, які потрібні в країні, відбувалися не лише під прапором того, що це роблять Зеленський та «слуги» (які, власне, нічого не роблять). Не можна завжди прикривати бездіяльність – бенкетом. Ми вже дійшли до повного кошмару з коронавірусом, змушені в екстреному порядку купувати електроенергії в Білорусі, опалювальний сезон – на межі зриву, економіка – у загоні, зубожіння набирає обертів.

Куди далі?

Точковими змінами у підконтрольному уряді Банкова проблем не вирішить. І як тільки рейтинги влади опустяться нижче 15%, почнеться масова втеча «щур з корабля». Погано те, що може виявитися – рятувати на той час вже нічого.