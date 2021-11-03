Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий

В Офисе президента отправляют пять министров «на вылет».

Именно в ОП, потому что от Рады тут мало что зависит. Банковая решила, Банковая приказала, нардепы взяли под козырек.

Обоснования, которые делают «слуги» по некоторым персонажам, откровенно удивляют. Арахамия, к примеру, объяснил необходимость убрать первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко тем, что… надо заполнят женскую квоту, поддерживать «гендерный баланс». Такая «логика»…

А параллельно с этим идут сообщения, что у Любченко проводят обыски представители НАБУ и СБУ.

Наиболее обоснованная, пожалуй, смена министра обороны Андрея Тарана. Для страны, которая находится в войне, к нему было слишком много вопросов.

Причем его кандидатура вызывала недоумение с самого начала. А по мере нахождения Тарана на посту главы Минобороны критика лишь усиливалась. И состояния с оборонным заказом, и медленное реформирование, и срывы выплат, и откровенные коммуникационные провалы – перечислять можно долго.

«Слуги» решили с пиаровской точки зрения подсветить это направление, сменив Тарана на Резникова.

При этом Резников оставит пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, куда якобы придет нардеп от «слуг» Ирина Верещук.

Надо признать, что Резников – один из самых незашкваренных представителей этой власти. Впрочем, суть не в этом.

Ни одно из кадровых изменений не решает вопросов по направлениям, на которые расставляются те или люди. Ставятся люди, которые будут прямыми исполнителями воли президента. Правительство, по сути, превратилось в департамент Офиса президента. И наличие тех или иных фамилий, того же Резникова, ничего не решает. Потому что всё решает ОП и лояльность к ОП. А не профессионализм или успехи.

Есть циничная теория. Что в Кабмине просто меняют на людей на тех, кто потенциально может больше заносить в ОП.

Менее циничная – пытают показывать, что в стране происходят какие-то действия. Что президент делает выводы из той или иной ситуации. Но вряд ли очередные перестановки приведут к тому, что подконтрольное ОП правительство, ранее совершавшее провал за провалом, вдруг заработает лучше.

Проблемы загнали уже на такой уровень, что справиться с ними в нынешней конфигурации власти невозможно. Надо менять всю систему управления. Создавать широкую коалицию, разделять ответственность. Чтобы изменения, которые нужны в стране, проходили не только под флагом того, что это делают Зеленский и «слуги» (которые, по сути, ничего не делают). Нельзя вечно прикрывать бездействие – пиром. Мы уже дошли до полного кошмара с коронавирусом, вынуждены в экстренном порядке приобретать электроэнергию у Беларуси, отопительный сезон – на грани срыва, экономика – в загоне, обнищание набирает обороты.

Куда уж дальше?

Точечными изменениями в подконтрольном правительстве Банковая проблем не решит. И как только рейтинги власти опустятся ниже 15%, начнется массовое бегство «крыс с корабля». Беда в том, что может оказаться – спасать к тому времени уже нечего.