Економіст, голова руху #SaveФОП Сергій Доротич про підготовку грудневих протестів підприємців

До грудня український бізнес підходить із тривогою. Позитивного, на жаль, нічого не очікуємо. Можна констатувати, що настає чергове підвищення цін, яке автоматично відбувається зі зростанням вартості комунальних послуг та енергоносіїв.

На тлі загального погіршення економічної ситуації і у світі, і в Україні ми ще маємо тотальне погіршення умов ведення підприємницької діяльності.

Влада ухвалює законодавчі ініціативи, які ще більше зарегулюють діяльність підприємців: додаткова звітність, адміністрування, підвищення податкового навантаження (автоматично — з підвищенням зростання мінімальної зарплати). Також запроваджуються додаткові норми щодо підвищення податків.

Вже введена фіскалізація має набути чинності з 1 січня. І весь бізнес, включаючи мікро-, очікує на підвищення цін на товари. Адже фіскалізація робить дорожчим виробничий процес, процеси реалізації товарів та послуг. Запускається мультиплікаційний ефект.

Важливо розуміти, що мікробізнес — як гумус для малого, середнього, великого бізнесу. Саме з мікробізнесу ті чи інші ініціативи проростають у щось більш глобальне.

А знищення мікро-підприємництва, видавлювання його у нелегальне становище, чим активно займається влада останні два роки, принесе серйозні негативи. Усім.

Буде подорожчання, дефіцит, збільшення тіньової реалізації товарів та послуг. Тому що в "тіні" виявляється безпечнішим, ніж на світлі. "Тінь", відповідно, посилить кримінальні прояви. Адже хоч "тінь" і контролюється частково державними органами влади, кримінальні структури теж із нею міцно зрослися. Як і з нашими корумпованими чиновниками.

Бізнес очікує та вимагає перегляду тих актів, тих помилок, які були реалізовані протягом двох останніх років. Це і перегляд законів про фіскалізацію, і майже всі закони, що стосуються податкового регулювання.

Чи підуть нам на зустріч – невідомо. Але 1 грудня ми, підприємці, виходимо під стіни Верховної Ради — не для перевороту, одразу скажу, — а з вимогою ухвалити законопроєкт №5866, який дозволить відокремити "схемників", які використовують спрощену систему оподаткування, і залишити під мінімальним податковим навантаженням реальний мікробізнес.

Ми радіємо, що "драконівський" законопроєкт №5600 зараз зняли з порядку денного. І сподіваємось, що до нього не повернуться. Тому що його ухвалення стане ударом по всіх видах бізнесу.

Також бізнес очікує, що Данило Гетьманцев, який уособлює репресивно-комуністичний підхід до податків, до бізнесу, буде усунений з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Весь бізнес вважає Гетьманцева диверсантом. Тому що фактично кожна його ініціатива — цей удар у пах бізнесу. Для чого він це робить, ми не можемо зрозуміти. Але однозначно його перебування на тій посаді, яку він зараз обіймає, приносить лише негатив і державі загалом, і політичному керівництву країни, зокрема.

Довіри бізнесу до сьогоднішньої влади практично не залишилося.