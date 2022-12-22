Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" розповів про значення візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Білому домі з американським президентом Джо Байденом, а також виступив у Конгресі США.

Поки що говорити про якісь конкретні, відчутні результати візиту, на мій погляд, зарано.

Наскільки я розумію, президент США ініціював візит Зеленського для того, щоб за допомогою президента України вплинути на групу республіканців у Конгресі. З метою нівелювати той негативний вплив на політику США, котрий чинить частина республіканців, яку очолює Дональд Трамп, і переконати хоча б когось із них не гальмувати надання допомоги Україні.

Сам візит відбувся яскраво. З точки зору медіа-підсвічування, все було зроблено добре. Але результат вимірюється не кількістю згадок у пресі чи числом телеканалів, які ведуть репортаж, а конкретними діями. Думаю, найближчим часом після голосування за військовий бюджет наступного року, який ініціювала Адміністрація президента Байдена, можна буде говорити про те, наскільки успішним був візит Зеленського. Цікаво, яка частина республіканців погодиться підтримати цей документ.

Щодо рішення США передати нам ЗРК "Петріот" – це, звичайно, позитивний момент. При цьому мене дивують бравурні вигуки деяких представників нинішньої влади, зокрема нардепів від фракції "Слуга народу", які порівнювали цей візит чи не з візитом Черчілля до США під час Другої світової та кричали, то тепер у нас небо закрите. Один комплекс ніколи не закриє небо. І все ж таки факт передачі навіть одного такого комплексу дає підстави стверджувати, що процес пішов. І я впевнений, що цей ЗРК "Петріот" – лише перша подібна "ластівка". Сподіваюся, у найближчі кілька місяців ми побачимо продовження. А рівень підтримки України не зменшиться, а навпаки – активізується.

Щодо європейців, ми чекаємо від них, насамперед – танки та бронетехніку. Наскільки рішення США про передачу нам систем "Петріот" сприятиме рішучішим діям європейців щодо постачання озброєння в Україну — поживемо-побачимо.