Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу":

Вже не знаю, у чию "геніальну" голову в росії прийшло рішення збити 15 березня американський розвідувальний дрон у міжнародних територіальних водах Чорного моря. Але це, по суті, ще більше переконало ті самі Штати у неадекватності нинішньої російської верхівки. І у необхідності дати належну відповідь.

Зрозуміло, що це ніякий не повітряний простір росії, як намагається представити Кремль. Який, по суті, сам себе підставив цією витівкою.

Тепер представникам країни-агресора треба дотримуватись версії, що вони нібито діяли в рамках встановленого "коридора" так званої "спеціальної військової операції". "Коридора", який вони самі вигадали, який не має нічого спільного з міжнародним правом та міжнародними водами.

Така нахабна атака вже вийшла рф боком. Що там, схоже, розуміють. Це було видно з нервової реакції й Захарової, й Лаврова, й російського посольства в США. А віддуватися доводиться вищим військовим чинам – Шойгу, Герасимову тощо.

Безперечно, вони самі злякалися. За всієї своєї войовничої риторики росіяни дуже бояться потрапити під американський ляпас.

Сама собою ситуація, безумовно, ні до якої ескалації не приведе. Але яструбине крило американських військових, гадаю, скористається ситуацією, переконавши Білий дім, що росіяни зарвалися. І що їх треба показово покарати.

Зрозуміло, що не напряму. Але – збільшуючи постачання озброєнь в Україну. Зокрема, нарешті дійде до авіації. Вже відомо, що незабаром ми отримаємо чотири літаки Міг-29 від поляків. На черзі – інші.

Я не виключаю, що саме цей інцидент у Чорному морі вплине на рішення Адміністрації Байдена погодитись на постачання Україні американських винищувачів, тих самих F-16.

Тож фактично виходить, що атакою на американський дрон росіяни вирішили допомогти Україні з отриманням бойової авіації.