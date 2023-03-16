Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец специально для "Телеграфа":

Уж не знаю, в чью "гениальную" голову в рф пришло решение сбить 15 марта американский разведывательный дрон в международных территориальных водах Черного моря. Но это, по сути, еще более убедило те же Штаты в неадекватности нынешней российской верхушки. И в необходимости дать соответствующий ответ.

Понятно, что это никакое не воздушное пространство рф, как пытается представить Кремль. Который, по сути, сам себя подставил этой выходкой.

Теперь представителям страны-агрессора надо придерживаться версии, что они якобы действовали в рамках установленного "коридора" так называемой "специальной военной операции". "Коридора", который они сами придумали, который не имеет ничего общего с международным правом и международными водами.

Столь наглая атака уже вышла рф боком. Что там, похоже, понимают. Это было видно по нервной реакции и Захаровой, и Лаврова, и российского посольства в США. А отдуваться приходится высшим военным чинам – Шойгу, Герасимову и иже с ними.

Безусловно, они сами испугались. При всей своей воинственной риторике россияне очень бояться попасть под американскую оплеуху.

Сама по себе ситуация, безусловно, ни к какой эскалации не приведет. Но ястребиное крыло американских военных, думаю, воспользуется ситуацией, убедив Белый дом, что русские зарвались. И что их надо показательно наказать.

Понятно, что не напрямую. Но – увеличивая поставки вооружений в Украину. В том числе, наконец, дойдет до авиации. Уже известно, что мы вскоре получим четыре самолета Миг-29 от поляков. На очереди – другие.

Я не исключаю, что именно этот инцидент в Черном море повлияет на решение Администрации Байдена согласиться на поставку Украине американских истребителей, тех же F-16.

Так что, фактически, получается, что атакой на американский дрон россияне решили помочь Украине с получением боевой авиации.