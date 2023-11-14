Ф’юрі відмовиться від бою з Усиком: колишній чемпіон світу назвав причину

Спочатку бій мав пройти наприкінці 2023 року

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувс не вірить у те, що бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться. Як відомо, сторони вже підписали контракт на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

На думку Гроувса, боксери не вийдуть у ринг, оскільки Ф’юрі не хоче цього. Слова екс-чемпіона світу наводить Boxing News 24.

"Не думаю, що Ф’юрі погодиться вийти в ринг. Якщо ж він піде на такий крок, то битиметься з Нганну в реванші. Я не вірю в те, що він згоден на бій з Усиком. Я вважав, що він збирається зустрітися 23 грудня з Олександром, а потім він не прийшов на прес-конференцію після бою з Френсісом.

Багатьом може здатися, що я дуже часто критикую Ф’юрі. Насправді говорю, що бачу і думаю. Я великий фанат українського боксера через те, що він пройшов у кар’єрі. Думаю, Ф’юрі заробив більш ніж достатньо і йому цей бій не потрібен", — сказав Гроувс.

Екс-чемпіон світу вважає, що британцю просто немає сенсу виходити на такий бій, адже він може програти та зганьбитися.

"Як він тоді говоритиме всім, що Усик — найгірший хлопець на планеті?" — запитав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спочатку за умовами контракту бій між українцем та британцем був запланований на 23 грудня, але пізніше стало відомо про його перенесення на початок 2024 року.