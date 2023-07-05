Виплата від держави на поховання: хто матиме право на цю допомогу та скільки вона складе

Від чого залежатиме розмір грошової виплати на поховання пенсіонерів

Деякі українці можуть отримати у спадщину соціальні виплати застрахованої особи за деяких умов. А родичам померлого пенсіонера можуть нарахувати грошову допомогу на поховання.

Як повідомляє Верховна Рада, родичі отримають двомісячну виплату пенсії померлої особи.

Що входить у суму соціальної допомоги на поховання

надбавки;

підвищення;

додаткова пенсія;

цільова допомога, тощо.

Тож, якщо у пенсіонера виплата була 5 тисяч гривень, то на поховання держава виплатить 10 тисяч гривень.

Слід наголосити на тому, що раніше на поховання військових пенсіонерів виплачували допомогу у розмірі трьох нарахувань. А якщо родина померлого не могла організувати поховання, це робила держава.

Україна виплатить соціальну допомогу на поховання і тим, хто підпадає під такі закони:

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про Кабінет Міністрів України";

"Про державну службу";

"Про Національний банк України";

"Про дипломатичну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про прокуратуру";

"Про статус народного депутата України";

"Про судову експертизу";

"Про наукову і науково-технічну діяльність";

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

Гроші надходитимуть від Пенсійного Фонду України.

У випадку, якщо померла особа застрахована, то родичам потрібно звертатись до роботодавця, тому що саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.

А якщо померла особа має статус ВПО чи мешканець тимчасово окупованих територій, можна звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що у пенсіонера немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні.