Рус

Виплата від держави на поховання: хто матиме право на цю допомогу та скільки вона складе

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У деяких випадках держава може самостійно організувати поховання пенсіонера Новина оновлена 05 липня 2023, 13:26
У деяких випадках держава може самостійно організувати поховання пенсіонера. Фото еспресо

Від чого залежатиме розмір грошової виплати на поховання пенсіонерів

Деякі українці можуть отримати у спадщину соціальні виплати застрахованої особи за деяких умов. А родичам померлого пенсіонера можуть нарахувати грошову допомогу на поховання.

Як повідомляє Верховна Рада, родичі отримають двомісячну виплату пенсії померлої особи.

Що входить у суму соціальної допомоги на поховання

  • надбавки;
  • підвищення;
  • додаткова пенсія;
  • цільова допомога, тощо.

Тож, якщо у пенсіонера виплата була 5 тисяч гривень, то на поховання держава виплатить 10 тисяч гривень.

Слід наголосити на тому, що раніше на поховання військових пенсіонерів виплачували допомогу у розмірі трьох нарахувань. А якщо родина померлого не могла організувати поховання, це робила держава.

Україна виплатить соціальну допомогу на поховання і тим, хто підпадає під такі закони:

  • Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • "Про Кабінет Міністрів України";
  • "Про державну службу";
  • "Про Національний банк України";
  • "Про дипломатичну службу";
  • "Про службу в органах місцевого самоврядування";
  • "Про прокуратуру";
  • "Про статус народного депутата України";
  • "Про судову експертизу";
  • "Про наукову і науково-технічну діяльність";
  • "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

Гроші надходитимуть від Пенсійного Фонду України.

У випадку, якщо померла особа застрахована, то родичам потрібно звертатись до роботодавця, тому що саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.

А якщо померла особа має статус ВПО чи мешканець тимчасово окупованих територій, можна звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що у пенсіонера немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні.

Теги:
#Соціальні виплати #Поховання #Пенсія