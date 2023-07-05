Виплата від держави на поховання: хто матиме право на цю допомогу та скільки вона складе
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Від чого залежатиме розмір грошової виплати на поховання пенсіонерів
Деякі українці можуть отримати у спадщину соціальні виплати застрахованої особи за деяких умов. А родичам померлого пенсіонера можуть нарахувати грошову допомогу на поховання.
Як повідомляє Верховна Рада, родичі отримають двомісячну виплату пенсії померлої особи.
Що входить у суму соціальної допомоги на поховання
- надбавки;
- підвищення;
- додаткова пенсія;
- цільова допомога, тощо.
Тож, якщо у пенсіонера виплата була 5 тисяч гривень, то на поховання держава виплатить 10 тисяч гривень.
Слід наголосити на тому, що раніше на поховання військових пенсіонерів виплачували допомогу у розмірі трьох нарахувань. А якщо родина померлого не могла організувати поховання, це робила держава.
Україна виплатить соціальну допомогу на поховання і тим, хто підпадає під такі закони:
- Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
- "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
- "Про Кабінет Міністрів України";
- "Про державну службу";
- "Про Національний банк України";
- "Про дипломатичну службу";
- "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- "Про прокуратуру";
- "Про статус народного депутата України";
- "Про судову експертизу";
- "Про наукову і науково-технічну діяльність";
- "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
Гроші надходитимуть від Пенсійного Фонду України.
У випадку, якщо померла особа застрахована, то родичам потрібно звертатись до роботодавця, тому що саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.
А якщо померла особа має статус ВПО чи мешканець тимчасово окупованих територій, можна звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що у пенсіонера немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні.