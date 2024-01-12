Пенсія виросте на 22%: хто розраховуватиме на збільшені виплати

Відбулось зростання мінімальної заробітної плати

Цього року деяким пенсіонерам піднімуть пенсію. Індексація торкнеться і 65-річних осіб, які отримують мінімальний розмір виплат.

Їх щомісячне нарахування буде збільшено у два етапи, адже вони отримують пенсії розміром мінімум 40% від мінімальної заробітної плати. Про це мовиться на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації.

З 1 січня в Україні зріс розмір мінімальної зарплати до 7 100 гривень, тому мінімальна пенсія осіб цього віку автоматично зросла з 2 680 до 2 840 гривень.

Однак буде ще другий етап індексації і його варто чекати у квітні. У другому місяці весни мінімальну зарплату знову піднімуть до 8 тисяч гривень. Тож мінімальна пенсія для 65-річних осіб теж автоматично зросте до 3 200 гривень.

Тому за один рік у 65-річних осіб пенсії виростуть на 22%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні особи вже в цьому році розраховуватимуть на збільшену надбавку до своїх щомісячних пенсійних виплат, сума якої залежатиме від розміру прожиткового мінімуму для українців що втратили працездатність.