Рівень радіації у Чорнобилі через росіян виріс аномально: подробиці

Про свіжі дані щодо радіації в Чорнобильській зоні розповів глава МАГАТЕ

У вівторок, 26 квітня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав рівень радіації на місці аварії на Чорнобильській АЕС "аномальним", заявивши, що нетривала російська окупація цього району була "дуже й дуже небезпечною".

Про це повідомляє barrons.com.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Рівень радіації, я б сказав, аномальний. Були моменти, коли рівень радіації підвищувався через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди, і коли вони відходили", — заявив Гроссі під час візиту до річниці найстрашнішої ядерної катастрофи у світі.

Російські війська зайняли це місце 24 лютого, у перший день вторгнення росії в Україну, взявши в полон українських солдатів та персонал станції. Окупація тривала до кінця березня і викликала глобальні побоювання щодо ядерних витоків. Крім того, російські солдати зазнали радіаційного опромінення після того, як рили укріплення в багатьох місцях на цьому місці і піднімали хмари пилу своєю бронетехнікою.

Нагадаємо, що через дії окупантів могла статися нова катастрофа — на ЧАЕС відключалася електроенергія, критично важлива для охолодження, а також горів ліс у зоні, що могло призвести до поширення пилу на великі відстані.