Забився в судомах і звалився на газон: білоруський суддя знепритомнів під час матчу (відео)

Арбітр обслуговував зустріч БАТЕ — "Динамо"

Неприємний інцидент стався на 12-й хвилині матчу чемпіонату Білорусі між борисівським БАТЕ та брестським "Динамо". Головний арбітр зустрічі Дмитро Доля знепритомнів. Раніше на Філіппінах у рефері потрапила блискавка.

У 42-річного Долі на полі почалися судоми, він упав на газон і знепритомнів.

Вибігли медики та забрали його з поля на ношах, а потім на швидкій допомозі доставили до лікарні.

Згодом Доля прийшов до тями — жодних серйозних наслідків для здоров’я не виявлено, повідомляє "Дзеркало".

Нагадаємо, що зовсім недавно страшний інцидент стався у матчі англійських команд. Головному арбітру матчу зламали ніс і чотири ребра: його жорстоко побили через червону картку.

Раніше ми давали топ-10 страшних футбольних трагедій.