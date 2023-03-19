"Політичний імунітет путін втратив на 100%": правозахисниця Денісова про ордер на арешт диктатора

Колишня омбудсмен розказала "Телеграфу" про шанси покарати очільника кремля

Після резонансного рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт володимира путіна і "уповноваженої росії з прав дитини" марії львової-бєлової в росії почалася справжня ланцюгова реакція з істерик чиновників і кремлівських пропагандистів. Водночас в деяких авторитетних світових ЗМІ в контексті наслідків для путіна вже прив'язують ці ордери до можливого зняття санкцій проти росії.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт путіна та "уповноваженої з прав дитини", яка була відповідальною за депортацію дітей з окупованих територій України.

"Телеграф" запитав у Людмили Денісової, правозахисниці, ексомбудсмена України, голови правління Українського центру захисту прав людини, які саме для путіна будуть юридичні та політичні наслідки після видачі ордера МКС про арешт. Та чому МКС видав ці ордери саме зараз.

— Які юридичні та політичні наслідки матиме рішення Міжнародного суду в Гаазі для очільника кремля?

— Безумовно, для України ордер на арешт президент путіна і так званої уповноваженої з прав дитини рф — це дуже важливе рішення Міжнародного кримінального суду.

Відносно юридичних наслідків зазначу, що дуже складно довести будь-який злочин саме перших осіб будь-якої держави. Що може зробити Міжнародний кримінальний суд, так це притягнути вже потім до відповідальності путіна. Заочно судове засідання МКС не проводить. Все ж таки на сьогоднішній день (і про це говорять експерти) в росії сильний цей путінський режим, тому відносно таких високопоставлених осіб юридичні наслідки навряд чи можливі.

Водночас ми знаємо такі приклади, як з тим же самим експрезидентом Сербії Слободаном Мілошевичем, який помер у в'язниці в Гаазі. Колишнього очільника Судану Омара аль-Башир також притягують до відповідальності, оскільки в МКС є така справа. І зараз суд очікує, що Судан видасть йому експрезидента, який був звинувачений в масових вбивствах.

Тобто, юридична можливість є (притягнути до відповідальності лідерів чи експосадовців держав. — Авт.). В статті 8 Римського статуту чітко сказано, що це воєнний злочин. Тому притягнення саме високопосадовців в цих злочинах можливе, і у нас є переконлива практика в цьому сенсі.

Говорячи ж про політичні наслідки, вони теж вкрай важливі. Тобто, путін вже є невиїзним в 123 держави, які ратифікували Римський статут. Але ми теж знаємо, що в минулому є такі приклади, коли приїжджали подібні президенти-диктатори в держави, які ратифікували Римський статут, але там їх не затримували. Однак це точно не буде стосуватися путіна.

Такий підхід ще раз підтверджує непохитність, у тому числі міжнародної спільноти, і цих 123 держав, які представляє сьогодні МКС. У судової палати МКС є відповідні повноваження. Вона ж безпосередньо і розглядала подання прокурора Каріма Хана. Таким чином, є шанси, що вони все ж таки доведуть до кінця це рішення (цей ордер), і ці країни виконають даний акт, який виніс саме прокурор (щодо видачі путіна МКС, — Авт.).

Але я думаю, що путін нікуди не поїде (в ці країни, де діє юрисдикція МКС, — Авт.), він не буде ризикувати. Адже ж, бачите, він просто така боягузлива людина, яка робить просто всі ці агресивні дії відносно наших громадян. Диктатор робить це для того, щоб мати переконливу позицію в своїй державі.

— Чи можна в контексті ордеру МКС говорити в юридичному плані, що путін втратив президентський імунітет?

— Так. Розумієте, політичний імунітет путін втратив на 100%. Але, наприклад, щоб притягнути путіна до відповідальності по національному законодавству України, то у нього все ще є цей імунітет.

— Чому?

— Тому що ми не ратифікували Римський статут. Ні російська федерація, ні Україна його не ратифікували. Розумієте, Україна є однією з небагатьох країн світу, яка не ратифікувала його, і не може свідчити в МКС та обвинувачувати російське керівництво у воєнних злочинах.

Проте, на мою думку, все ж таки Україна намагається бути частиною Європейського Союзу. І у тій же карті для руху в ЄС передбачено, щоб приєднатися до європейської спільноти, нашій країні потрібно ратифікувати Римський статут. Він був підписаний Україною в 2020 році. Тому, думаю, ми наближаємося до ратифікації Римського статуту. Переконана, що він обов'язково буде ратифікований.

— Ордери стосуються арешту путіна та дитячого омбудсмена рф. Чому саме за ці злочини МКС вирішив видати ордер? А не, скажімо, за інші злочини проти людяності чи, скажімо, за ведення агресивної війни?

— Міжнародний суд в Гаазі (не МКС, а інший) вже одразу визнав акт агресії рф, але він не визнає винним керівництво держави. Натомість МКС персоніфікує відповідальність. Щоб мати докази, що саме путін віддавав наказ тому конкретному російському солдату, щоб він вбив наших громадян, то зібрати їх поки важко.

Тому стосовно цього воєнного злочину, який інкримінується саме за статтею 8 Римського статуту, в МКС підозрюють саме путіна і марію львову-бєлову. Розслідувачі надали докази безпосередньо самі. В тому числі Судова палата як докази використовувала всі ці відео (які були розповсюджені і показані на російському телебаченні, а потім трансльовані по всьому світу), на яких путін і львова-бєлова обговорювали всі заходи щодо депортації наших дітей, усиновлення українських дітей росіянами тощо.

Доказом стало і те, що саме в травні 2022 року путін підписав указ щодо спрощеної процедури надання російського громадянства українським дітям. Тоді в росії було спрощено процедуру усиновлення. В рф на сайті усиновлених є наші діти. Тобто доказів — безліч.

Відтак, дякую і політичній волі, і підтвердженим юридичним намірам, прокурора Каріма Хана, що вони це зробили. А в майбутньому все ще буде — будуть докази і агресії, і геноциду, і т.д.

Тому на сьогодні можна спершу розглядати депортацію дітей, а потім вже їхня точна кількість буде встановлена і доведена. Адже сама рф говорить, що росіяни вивезли понад 700 тисяч дітей. Це вже може говорити про підтвердження геноциду українського народу. Але конкретно геноцид — це зовсім інший злочин.

— Яким чином ордер на арешт диктатора рф може вплинути на повернення українських дітей в Україну?

— Знаєте, важко сказати, як він може вплинути в якихось юридичних рішеннях, але позитивним є те, що вивезення українських дітей в росію вже вважається доказом примусової депортації.

Ще 18 лютого 2022 року, коли я ще була Уповноваженою Верховної Ради з прав людини, тоді вперше стало відомо про перевезення і депортації як українських громадян, так і дітей-сиріт. І вже тоді було зрозуміло, що то була саме примусова депортація. Проте світ визнав це тільки зараз, що такі дії є саме депортацією, а не перевезенням діточок в якісь дитячі табори, на якісь відпочинки, або що то був туризм. Адже, як з початку говорили росіяни — наші громадяни просто "самі виїжджали". Ні, це — депортація!

Використовувалися фільтраційні табори для того, щоб розділити дітей та батьків чи опікунів. Щоб вивезти безпосередньо дітей окремо від них. У нас є категорії дітей, яких вивозили. Це, у тому числі і діти, батьків яких росіяни забрали в полон. Тобто на сьогоднішній день підтверджено, що це депортація. І це є важливо.

Протягом цього року багато було прийнято резолюцій щодо можливості і намагань міжнародних органів (в тому числі ООН, УВКБ ООН) для того, щоб рф допустила міжнародних правозахисників, громадських правозахисників, посольства країн, які ще мають дипломатичні відносини з росією, до місць розташування цих дітей. Але російська федерація цього не зробила.

Проте, думаємо, що все ж таки зараз більш активною буде і міжнародна спільнота. Зокрема, створено і спільний проєкт Євросоюзу та Польщі, які теж роблять платформу для повернення наших дітей.

Тобто це ще додатковий наголос на проблемі і те, що вже відбувається втручання міжнародної спільноти. Повторюсь, зокрема, розпочалось залучення в даний процес посольств іноземних держав, які мають дипвідносини з рф, для повернення безпосередньо з росії тих дітей, які були примусово депортовані. Думаю, це важливо.

— Що означатиме візит Сі Цзіньпіна в москву після рішення МКС? Чи піде Китай на подальше зближення з рф проти України, зокрема у військовій сфері?

— Можу сказати, що це точно був не збіг подій: коли росіяни збили американський безпілотник; що Сі Цзіньпін збирається в москву; і тут ще ці ордери на арешт путіна та "уповноваженої рф з прав дитини". Думаю, це не збіг подій. Це зроблене, знаєте, для того, мовляв, чи розумієте ви пан Сі, куди ви їдете.

Тобто це відбувається саме зараз, коли лідер Китаю вже анонсував, що буде пропонувати якийсь "мирний план", і що потім він цю ініціативу після путіна доведе до нашого президента. Думаю, той ордер, який сьогодні є на арешт путіна, він вже є підтвердженням того, що з президентом рф ніхто про мир домовлятися не може і не буде.

— У виданні New York Times з'явилась публікація, що тепер з росії нібито не знімуть санкції, поки діятиме ордер на арешт путіна. Чи виправдані такі очікування/міркування? Це ще один політичний наслідок для кремля після рішення МКС?

— Безумовно, так, це додаткові політичні наслідки. І це дуже добре. До речі, Сполучені Штати також не ратифікували Римський статут, але президент США заявив, що американці повністю підтримують те, якщо МКС видав ордери, то на такі кроки були обставини. Які надали можливість судовій палаті МКС прийняти дане рішення та виписати ці ордери на арешт путіна і львової-бєлової.

— Як на практиці можна повернути вкрадених росією українських дітей в Україну?

— Я давно вже займаюсь цим питанням по діткам, і навіть у нас вже є дані по всім загонам, наприклад, у тому ж піонерському таборі "Дзвінкі голоси" у місті Клин Московської області. Ми зараз шукаємо цих дітей наших українців, щоб все ж таки мати можливість повернути їх додому.

Коли представники Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я (Yale HRL) проводили верифікацію наших дітей, у відповідному звіті вони підтвердили депортацію 6 тисяч діточок.

Дітей росіяни вивозили з тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Причому окупанти їх вивозили з таким поясненням, мовляв, вони їдуть просто на відпочинок. Зараз же в Україні батьки телефонують та скаржаться, що росіяни говорять, ні, ми вам вже не повернемо ваших дітей. А дітям в рф говорять про те, що їхні батьки їх нібито кинули, діти їм начебто не потрібні, тому, мовляв, ви можете тут залишитися.

Це стало відомо після того, як Міжнародна незалежна комісія ООН зробила опитування 40 дітей, до яких правозахисники могли "достукатися".

Безумовно, далі треба працювати, щоб мати докази по геноциду, тому що росіяни знищують українську ідентичність наших дітей. Вони їх "перевиховують" в цих школах і учбових закладах. Там наших українських дітей росіяни "навчають" своїй пропаганді, що Україна це ворог, як (по версії кремля) все сталося після вторгнення рф на українську територію, з відповідними картинками, слайдами тощо. Це все у них затверджено міністерством освіти росії, і вони майже рік вже таке вчиняють. Це жахлива ситуація. Окупанти же вивезли українських дітей в 57 регіонів рф! Тобто — аж до Сахаліну.

Ще у статусі омбудсмена розмовляла з послом Швейцарії, щоб швейцарці взяли під опіку наших громадян, аби в рф їхні дипломати надавали консульські послуги, посвідки на повернення і так далі. Тоді офіційно Швейцарія звернулась до росії. Однак російська федерація відмовила у цьому запиті. Це як раз сталося у той час, коли Швейцарія теж ввела санкції проти рф.

Тобто зараз потрібно далі і далі робити все можливе, щоб таким дипломатичним шляхом через всі посольства, які ще представлені в рф, робити такі заходи: уточнювати, де наші діти, проводити їх ідентифікацію, верифікацію і робити спроби для повернення дітей.

Тому що у ВКБП ООН є ціла резолюція про це, щоб росія допустила спеціальних представників, але рф не виконала ці вимоги. Таким чином, думаю, треба рухатися у тому напрямку, щоб використати можливості саме посольств.