Щодо долара прогнози хороші, але є тривожний момент: яким буде курс в Україні до літа

Допомога західних країн забезпечила гривні стабільність та керованість, але можливий зрив зернових угод може послабити її

До кінця весни аналітики не очікують різких коливань готівкового курсу долара: він залежить від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів. Якщо ж "зернова угода" не буде продовжена, це негативно позначиться на гривні, але навіть у цьому випадку, на думку фахівців, "катастрофи" не станеться.

Такий прогноз дає інвестиційний банкір Сергій Фурса, пише "Обозреватель".

За його словами, щонайменше до початку літа істотних змін на валютному ринку не очікується, завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають, якогось тиску на гривню просто немає. Проте можливе зупинення зернової угоди може вплинути на кешевий ринок.

"Але це якщо аж у принципі її буде зірвано, то тоді справді буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується", – зазначив банкір.

З ним погоджується і старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський: підтримка партнерів дає можливість Україні утримувати курс на більш-менш стабільному рівні та зберігати керованість.

У разі ж повної зупинки "зернової ініціативи" долар може зрости в ціні, але в розумних межах: коливання можливі в рамках 1 гривні.

За даними фінансового порталу "Мінфін", станом на 11 травня курс валют в Україні на готівковому ринку такий:

долар — 37,70/37,77 грн,

євро — 41,38/41,50 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що орієнтовно у липні Нацбанк має розробити стратегію пом’якшення валютних обмежень та переходу до гнучкого курсоутворення. При цьому валютні обмеження та перехід до плаваючого курсу не будуть різкими, щоб не спричинити шок для ринку та інфляції.