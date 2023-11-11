Виплата пенсії у 10-кратному розмірі: хто може отримати та які умови

Гроші можна отримати лише одноразово

В Україні деякі пенсіонери під час виходу на пенсію можуть отримати одноразову пенсійну виплату у 10-кратному розмірі. Необхідно лише відповідати чотирьом умовам.

Такі виплати передбачаються у законодавстві України. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на великі одноразові виплати можуть розраховувати працівники комунальних і державних установ. Проте за певних умов.

Чотири важливих критерії:

пенсію призначено за віком після 01.10.2011;

пенсіонери до цього не отримували жодної іншої пенсії;

пенсіонери працювали на день досягнення пенсійного віку в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

у пенсіонера є страховий стаж на таких посадах (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років).

Проте, варто зауважити, що до страхового стажу належать всі періоди роботи в таких установах, зазначених у Переліку освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.

Хто може отримати 10-кратну пенсію

На подібну виплату можуть розраховувати працівники наступних установ:

загальноосвітніх шкіл, зокрема музичних і художніх;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік;

працівники ВНЗ I-II рівнів акредитації та ПТУ;

дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів;

бібліотек;

дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв;

медичних установ різного типу;

санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;

аптек;

контрольно-аналітичних лабораторій;

медико-соціальних експертних комісій;

інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичних відділів протезних підприємств.

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