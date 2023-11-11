Виплата пенсії у 10-кратному розмірі: хто може отримати та які умови
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Гроші можна отримати лише одноразово
В Україні деякі пенсіонери під час виходу на пенсію можуть отримати одноразову пенсійну виплату у 10-кратному розмірі. Необхідно лише відповідати чотирьом умовам.
Такі виплати передбачаються у законодавстві України. Про це повідомляє видання "На пенсії".
Відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на великі одноразові виплати можуть розраховувати працівники комунальних і державних установ. Проте за певних умов.
Чотири важливих критерії:
- пенсію призначено за віком після 01.10.2011;
- пенсіонери до цього не отримували жодної іншої пенсії;
- пенсіонери працювали на день досягнення пенсійного віку в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- у пенсіонера є страховий стаж на таких посадах (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років).
Проте, варто зауважити, що до страхового стажу належать всі періоди роботи в таких установах, зазначених у Переліку освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.
Хто може отримати 10-кратну пенсію
На подібну виплату можуть розраховувати працівники наступних установ:
- загальноосвітніх шкіл, зокрема музичних і художніх;
- міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік;
- працівники ВНЗ I-II рівнів акредитації та ПТУ;
- дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів;
- бібліотек;
- дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв;
- медичних установ різного типу;
- санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;
- аптек;
- контрольно-аналітичних лабораторій;
- медико-соціальних експертних комісій;
- інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичних відділів протезних підприємств.
Раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримає найменшу надбавку до пенсії під час березневої індексації у 2024 році.