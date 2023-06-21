У Києві та частині Київської області пропало світло, без електрики 100 тисяч людей: ДТЕК пояснив, що відбувається

Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково

Сьогодні, 19 червня, у Києві та Київській області відбулися екстрені відключення світла. Без електрики залишилося 100 тисяч людей.

За інформацією в офіційному Telegram-каналі ДТЕК, світло зникло в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському та Подільському районах.

"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково", — йдеться в повідомленні.

Натомість Київська міська військова адміністрація пише про те, що на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву було відключено 100 тисяч споживачів.

Також у соціальних мережах зазначають, що Бучанський район сьогодні також потрапив у зону відключень електроенергії. Цю інформацію підтверджує повідомлення ДПЕК.

"У Бучанському районі відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково", — зазначено в Telegram-каналі ДТЕК.

Відновлення електропостачання може пройти протягом найближчих двох годин.

"Йде ліквідація технічної аварійної ситуації. Відновлення електропостачання очікується протягом двох годин", — повідомили в Укренерго.

Київська міська державна адміністрація зазначає, що на низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі.

До речі, деякі жителі столиці скаржаться, що, крім відключення електроенергії, у них відключали ще й воду. Водночас кияни зазначають, що поки деякі зовсім не мають світла, частина, навпаки, має дуже високу напругу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців попередили про можливе повернення відключень електроенергії цього літа і назвали причини.