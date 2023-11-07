Перебігав колії: на Київщині поїзд збив молодого хлопця

Залізничний транспорт — це зона підвищеної небезпеки

У вівторок, 7 листопада, у Фастівському районі Київської області сталася трагедія — під колеса електропоїзда потрапив 17-річний хлопець. На щастя, він вижив і був негайно госпіталізований.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте зіткнення з пішоходом йому уникнути не вдалося.

Відомо, що 17-річний хлопець вирішив перебігти залізничну колію в районі перегону "Боярка-Васильків" і потрапив під колеса електропоїзда. Потерпілий отримав травми різного ступеня тяжкості та у несвідомому стані його доставили до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству.

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт- зона підвищеної небезпеки. Важливо пам'ятати , що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга. Будьте обережні!

Трагедія сталася в районі перегону "Боярка-Васильків"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині за вихідні під колесами поїзда загинули одразу двоє людей. В обох випадках машиністи застосовували екстрене гальмування, проте це не врятувало людей від загибелі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Причини та обставини трагедій з’ясовуватимуть слідчі.