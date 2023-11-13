Деякі будинки у Києві досі залишаються без опалення: названі причини

Ряд столичних багатоповерхівок напередодні зими продовжує залишатися без тепла

У Києві деякі житлові комплекси досі не одержують теплопостачання. Йдеться про будинки, які мають власні котельні та обслуговуються приватними компаніями.

Вирішити питання з подачею тепла можна лише шляхом самоорганізації мешканців. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Так, деякі столичні будинки залишаються без опалення з двох причин: управителі не уклали договір на газопостачання або ж мешканці заборгували за тепло.

Як повідомили у КМДА, будинки з власними котельнями обслуговуються приватними компаніями, які вчасно мають до старту опалювального сезону укласти усі необхідні угоди з НАК "Нафтогаз".

"Причина – відсутність договорів на постачання природного газу на ці котельні. Будинки обслуговують приватні компанії, посадові особи яких – власники котельних або їх оператори – досі не провели роботу та не уклали необхідні угоди з НАК "Нафтогаз", попри неодноразові заклики міської влади та представників районів", — наголошується в повідомленні.

Крім цього, особливо гострим залишається врегулювання питання боргів за опалення під час передачі котельні від одного керуючого до іншого або до ОСББ. Відповідальні особи мали виконати цю роботу задовго до початку опалювального сезону, не виконали її досі. Це призвело до того, що у Києві десятки сімей, у тому числі з маленькими дітьми, змушені мешкати у будинках без тепла.

"Свідоме халатне ставлення власників котельних або компаній, що здійснюють управління теплоджерелами, також призводить до накопичення заборгованості за спожитий у попередні періоди природний газ. Враховуючи ці фактори, найбільш ефективним та дієвим вирішенням цієї критичної ситуації є самоорганізація будинкової громади, яку міська влада готова підтримувати та супроводжувати в межах повноважень", — заявили в КМДА.

Список житлових комплексів, в яких немає тепла через зазначені вище проблеми:

вул. Жилянська, 59 — ЖК "Дипломат Хол" (Голосіївський район)

пров. Лабораторний, 7 (Печерський район)

вул. Сергія Данченка, 28, 28-А, 28-Б, 30, 32, 32-А, 32-Б, 34, 34-А — ЖК "Крістер град" (Подільський район)

пров. Кадетський Гай, 8, 10, 12 — ЖК "Медовий" (Солом’янський район)

вул. Андрія Аболмасова, 4, 4-А — ЖК "Friendly House" (Дніпровський район)

вул. Миколи Вінграновського, 2, вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 1 — ЖК "Вудсторія" (Дарницький район)

вул. Алматинська, 109 (Дніпровський район)

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