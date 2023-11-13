Некоторые дома в Киеве до сих пор остаются без отопления: названы причины

Ряд столичных многоэтажек накануне зимы продолжает оставаться без тепла

В Киеве некоторые жилые комплексы до сих пор не получают теплоснабжение. Речь идет о домах, которые имеют собственные котельные и обслуживаются частными компаниями.

Решить вопрос с подачей тепла возможно лишь путем самоорганизации жителей. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Так, некоторые столичные дома остаются без отопление по двум причиным: управляющие не заключили договора на газоснабжение или же жители задолжали за тепло.

Как сообщили в КГГА, дома с собственными котельными обслуживаются частными компаниями, которые вовремя должны до старта отопительного сезона заключить все необходимые соглашения с НАК "Нафтогаз".

"Причина — отсутствие договоров на поставку природного газа на эти котельные. Дома обслуживают частные компании, должностные лица которых — владельцы котельных или их операторы — до сих пор не провели работу и не заключили необходимые соглашения с НАК "Нафтогаз", несмотря на неоднократные призывы городских властей и представителей районов", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, особенно острым остается урегулирование вопроса долгов за отопление при передаче котельной от одного управляющего к другому или к ОСМД. Ответственные лица должны были выполнить эту работу задолго до начала отопительного сезона, не выполнили ее до сих пор. Это привело к тому, что в Киеве десятки семей, в том числе с маленькими детьми, вынуждены проживать в домах без тепла.

"Сознательное халатное отношение владельцев котельных или компаний, осуществляющих управление теплоисточниками, также приводит к накоплению задолженности за потребленный в предыдущие периоды природный газ. Учитывая эти факторы, наиболее эффективным и действенным решением этой критической ситуации является самоорганизация домовой общины, которую городские власти готовы поддерживать и сопровождать в пределах полномочий", — заявили в КГГА.

Список жилых комплексов, в которых нет тепла из-за указанных выше проблем:

ул. Жилянская, 59 — ЖК "Дипломат Холл" (Голосеевский район)

пер. Лабораторный, 7 (Печерский район)

ул. Сергея Данченко, 28, 28-А, 28-Б, 30, 32, 32-А, 32-Б, 34, 34-А — ЖК "Кристер град" (Подольский район)

пер. Кадетский Гай, 8, 10, 12 — ЖК "Медовый" (Соломенский район)

ул. Андрея Аболмасова, 4, 4-А — ЖК "Friendly House" (Днепровский район)

ул. Николая Винграновского, 2, ул. Бориса Антоненко-Давидовича, 1 — ЖК "Вудстория" (Дарницкий район)

ул. Алматинская, 109 (Днепровский район)

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