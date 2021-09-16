Як будуть проходити концерти при "жовтій" зоні карантину в Україні

Тільки вакциновані українці зможуть уникнути цих заборон.

У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 в Україні найближчим часом будуть діяти нові карантинні обмеження : країна перейде з "зеленої" зони в "жовту".

Однак варто зазначити, що ці обмеження стосуватимуться не всіх. Нових карантинних правил зможуть уникнути вакциновані українці, у випадку надання одного з COVID-сертифікатів. Нагадаємо, що в Україні існує два види таких сертифікатів: жовтий, який видається при введенні першої дози вакцини, і зелений, який говорить про проходження повного курсу вакцинації.

Як же будуть проходити концерти та інші масові заходи під час "жовтої" зони:

Кінотеатри та інші установи культури пускатимуть лише 50% відвідувачів.

Масові заходи будуть проводитися за умови: одна людина на 4 кв. м.

Спортзали й басейни: один чоловік на 10 метрів кв. м.

Відзначимо, що обмеження "жовтої" зони не будуть діяти, якщо не менше 80% співробітників будуть мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Нагадаємо, що носіння захисних масок залишається обов’язковою умовою незалежно від зони карантину.

Як повідомляв "Телеграф", в МОЗ вже говорили про те, що незабаром всі області України можуть перейти в "жовту" зону, в той час, як Закарпатська область повинна потрапити туди вже на наступному тижні.

Також, "Телеграф" склав детальну інфографіку, в якій розписані всі симптоми "Дельта" -штамма коронавірусу по днях. Відзначимо, що їм заразитися набагато простіше, і в основному він уражає молодих людей і дітей.