Рус

Хто пройде у фінал "Євробачення-2022": букмекери дали прогноз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Євробачення 2022 у Турині, Італія Новина оновлена 10 травня 2022, 19:04
Євробачення 2022 у Турині, Італія

Букмекери дали прогноз на перший півфінал, що стартує 10 травня

За кілька годин в італійському Турині стартує перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом. 10 травня 17 учасників з різних країн боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу, що відбудеться у суботу, 14 травня. Від України беруть участь гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія"). Колектив виступатиме під номером 6.

У першому півфіналі, судячи з оцінок букмекерів, ймовірним переможцем із коефіцієнтом 95% є представники від України Kalush Orchestra.

У першій десятці серед тих, хто ще може вийти у фінал, є Греція, Норвегія, Нідерланди, Вірменія, Португалія, Албанія, Молдова, Латвія, Австрія.

Прогнози букмекерів станом на 19:00 10 травня
Прогнози букмекерів станом на 19:00 10 травня

Варто додати, що аналітики Parimatch Ukraine також передбачають українцям упевнену перемогу у конкурсі. Букмекер оцінює можливість перемоги групи з України в рекордні 73%, а головними конкурентами українців вважаються учасники з Великобританії, Італії та Швеції.

Нагадаємо, що у першому півфіналі 10 травня українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами. Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.

Теги:
#Євробачення #Євробачення 2022
Джо Байден та кривавий агресор путін
Новини США
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та кривавий агресор путін
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Категорія
Ракета Х-22 та її літак-носій
«Куди потрапили – там і штаб» — експерт розповів про радянську ракету, якою ворог обстрілює Одесу
Дата публікації
Категорія
Кулеба говорить про зміну риторики з боку України
Звільнимо все: Кулеба назвав нову мету перемоги України у війні
Дата публікації
Категорія
Столичний метрополітен
"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують бомбардувати Україну, проте вони вже програли
Війна – день 76: війська путіна несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну