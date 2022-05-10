Хто пройде у фінал "Євробачення-2022": букмекери дали прогноз

Букмекери дали прогноз на перший півфінал, що стартує 10 травня

За кілька годин в італійському Турині стартує перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом. 10 травня 17 учасників з різних країн боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу, що відбудеться у суботу, 14 травня. Від України беруть участь гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія"). Колектив виступатиме під номером 6.

У першому півфіналі, судячи з оцінок букмекерів, ймовірним переможцем із коефіцієнтом 95% є представники від України Kalush Orchestra.

У першій десятці серед тих, хто ще може вийти у фінал, є Греція, Норвегія, Нідерланди, Вірменія, Португалія, Албанія, Молдова, Латвія, Австрія.

Прогнози букмекерів станом на 19:00 10 травня

Варто додати, що аналітики Parimatch Ukraine також передбачають українцям упевнену перемогу у конкурсі. Букмекер оцінює можливість перемоги групи з України в рекордні 73%, а головними конкурентами українців вважаються учасники з Великобританії, Італії та Швеції.

Нагадаємо, що у першому півфіналі 10 травня українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами. Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.