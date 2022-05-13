Måneskin випустили новий розривний сингл, який уперше заспівають у фіналі "Євробачення-2022"

Торішні переможці конкурсу випустили трек Supermodel

Переможці торішнього конкурсу "Євробачення" — гурт Måneskin 13 травня представив свій новий сингл під назвою Supermodel. Артисти вперше заспівають її наживо перед публікою на гранд-фіналі пісенного конкурсу в суботу, 14 травня.

Lyrics-відео було опубліковано на YouTube.

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Відомо, що на створення синглу Måneskin надихнулися своєю поїздкою по сонячній Каліфорнії.

Нагадаємо, що у 2021 році перемогу на конкурсі здобув рок-гурт Måneskin. Молодий колектив виступив на сцені з піснею Zitti E Buoni. Представники України — група Go_A, змогли опинитися в п’ятірці найкращих виконавців музичного конкурсу.

"Євробачення-2022" фінал: де і коли відбудеться

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", за результатами якого визначиться переможець 66-го конкурсу. У вирішальній пісенній битві візьмуть участь 25 країн, більшість з яких визначилися в ході півфіналів 10 та 12 травня. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.

Представники від України гурт Kalush Orchestra залишаються незмінними лідерами в рейтингу експертів. Аналітики обіцяють українцям 60% перемоги у фіналі "Євробачення-2022".

Тим часом деякі шанувальники цьогорічного конкурсу закликали бойкотувати фінал "Євробачення".