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Вийшов новий трейлер "Перекладача" Гая Річі. Що відомо про фільм (відео)

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Можливо, новий фільм дозволить Джеку Джідлленхолу повернути колишню славу Новина оновлена 28 березня 2023, 14:01
Можливо, новий фільм дозволить Джеку Джідлленхолу повернути колишню славу. Фото Скриншот

Черговою роботою британського режисера став військовий екшн

У мережі з’явився новий, ось уже другий, трейлер чотирнадцятого фільму Гая Річі "Перекладач". Головну роль у військовому екшені зіграв Джейк Джілленхол ("Брати Сістерс", "Горбата гора").

Фільм розповідає історію сержанта американської армії Джона Кінлі, який повертається до Афганістану, щоб урятувати свого перекладача та друга Ахмеда, який, у свою чергу, одного разу врятував життя сержанту. Судячи з трейлера, "Перекладач" успадковує традицію екшенів вісімдесятих, в яких браві морпіхи ледь не голими руками нищать ворожі армії. А синопсис нагадує сюжет фільму 1984 року "Поля смерті" режисера Ролана Жоффе, дія якого відбувалася під час громадянської війни у Камбоджі.

Нагадаємо, що передостанній фільм Гая Річі "Гнів людський", який вийшов 2021 року, був рімейком французької стрічки Ніколя Букрієффа "Інкасатор" (2004). Раніше режисер уже зняв два рімейки – фільм "Віднесені" з колишньою дружиною, співачкою Мадонною в головній ролі, та "Агенти А.Н.К.Л.", повнометражну версію популярного шпигунського серіалу.

"Перекладач" вийде в американський прокат фільм 21 квітня 2023 року, одночасно з онлайн-прем’єрою на Amazon Prime Video для тих країн, де його вихід не заплановано у кінотеатрах. В українському прокаті фільм наразі не заявлений.

Раніше ми писали про те, що Квентін Тарантіно розпочав роботу над своїм останнім фільмом, а Роберт Дауні-молодший зіграє в рімейку "Запаморочення" Альфреда Хічкока.

Теги:
#Кіно #Джейк Джилленхол #Гай Річі