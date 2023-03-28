Вышел новый трейлер "Переводчика" Гая Ричи. Что известно о фильме (видео)

Очередной работой британского режиссера стал военный экшн

В сети появился новый, вот уже второй по счету, трейлер четырнадцатого фильма Гая Ричи "Переводчик". Главную роль в военном экшене сыграл Джейк Джилленхол ("Братья Систерс", "Горбатая гора").

Фильм рассказывает историю сержанта американской армии Джона Кинли, который возвращается в Афганистан, чтобы спасти своего переводчика и друга Ахмеда, который, в свою очередь, однажды спас жизнь сержанту. Судя по трейлеру, "Переводчик" наследует традицию экшенов восьмидесятых, в которых бравые морпехи в одиночку сокрушают вражеские армии. А синопсис напоминает сюжет фильма 1984 года "Поля смерти" режиссера Ролана Жоффе, действие которого происходило во время гражданской войны в Камбодже.

Напомним, что предпоследний фильм Гая Ричи "Гнев человеческий", который вышел в 2021 году, был римейком французской ленты Николя Букриеффа "Инкассатор". Ранее режиссер уже снял два римейка – фильм "Унесенные" с бывшей женой, певицей Мадонной в главной роли, и "Агенты А.Н.К.Л.", полнометражную версию популярного шпионского сериала.

"Переводчик" выйдет в американский прокат фильм 21 апреля 2023 года, одновременно с онлайн-премьерой на Amazon Prime Video для тех стран, где его выход не запланирован в кинотеатрах. В украинском прокате фильм пока не заявлен.

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