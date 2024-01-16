Експерти назвали головних претендентів на перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2024

Зі списку головних претендентів на перемогу у нацвідборі випав YAKTAK

Після того, як були презентовані пісні всіх учасників Національного відбору на Євробачення 2024 року, "Телеграф" провів опитування серед експертів українського шоу-бізнесу, які зробили прогноз, хто переможе у конкурсі. Результат виявився несподіваним. З їхньої точки зору перше місце може зайняти зовсім не визнані лідери.

Лідери нацвідбору – чому YAKTAK не бачать переможцем

Перемогти в нацвідборі, до певної міри, на подив навіть експертів, найбільше має шанси Ingret з піснею "Keeper". Ця співачка довго мовчала після того, як у 2017 році посіла друге місце у шоу "Голос країни" під керівництвом Потапа. Після цього вона підписала контракт із його продюсерським центром MO3GY та взяла участь у нацвідборі 2018 року. Однак в обох випадках вона успіху не досягла.

Незважаючи на колишні невдачі, експерти бачать саме її, майже одноголосно, головним претендентом на перемогу. І це попри те, що за кількістю переглядів на YouTube вона далеко не лідер. Головною причиною такого сприятливого для неї прогнозу став месидж її пісні.

"Її пісня про жіночність і жінку під час війни, і цьому відповідає текст. Дякую за точність посилу і голос, який зачаровує з перших секунд, у ньому є гра, у ньому є відображення самого конкурсу, що він про пісню, про талант. І Ingret, це відображення стану жінки, яка має чоловік на війні, теж фітбек на ідею конкурсу. Думаю, вона містить найвагоміші аспекти сьогоднішньої культури та характеру України", — каже незалежна музична оглядачка, авторка YouTube-каналу KIRS_TV Нателла Кірс.

Друге місце експерти віддали Melovin із піснею "DREAMER". Щоправда, ставлення до цього артиста виявилося неоднозначним. На думку одного з наших суддів, його пісня досить легковажна для європейської аудиторії. І, тим не менш, журі нацвідбору опиниться перед досить складним вибором, оскільки як Ingret так і Melovin досить сильні пісні. Просто вони досить різні. Якщо композиція першою точно відгукнеться в серцях українських слухачів, то друга може бути прохолодно сприйнята українцями, то другої краще може прийняти Європа.

"На тлі решти учасників Melovin найбільш точний у своєму посланні. Але його меседж більш особистісний та абстрактний. Можливо на основному конкурсі його пісня буде зрозумілішою, ніж решта. Тому основна боротьба розгорнеться на нацвідборі між ним та Ingret. Її пісня краще зайде українським слухачам". Але враховуючи, що Європа не особливо хоче щось чути про війну, то пісня Melovin для основного конкурсу підходить більше.Журі опиниться перед складним вибором. найбільше відповідає очікуванням європейських глядачів основного конкурсу", — каже продюсер музичної премії YUNA та музичний оглядач Ігор Панасов.

Третім лідером стала колаборація alyona alyona & Jerry Heil. Їхня пісня "Teresa & Maria" стала лідером за кількістю переглядів у YouTube, а також посідає перше місце у європейському голосуванні на офіційному сайті Євробачення. Тож цілком можливо, що саме вони стануть лідерами голосування телеглядачів і вже журі доведеться вирішувати, хто поїде на конкурс до Швеції.

"Коли я був у журі від України на самому Євробаченні, то побачив зсередини, як європейці сприймають представників інших країн. працює краще, ніж шаблонна євровізійна пісня. Тому alyona alyona & Jerry Heil мені здалися оптимальним варіантом для участі у цьому міжнародному конкурсі", — каже популярний радіоведучий та офіцер ЗСУ Серж Гагарін.

Замикає топ-4 претендентів на перемогу у нацвідборі гурт "Ziferblat" з піснею "Place I Call Home". Минулого року, після виходу альбому, вони викликали фурор у колі музичних естетів. Це не особливо вплинуло на кількість переглядів і прослуховувань, але музичним феноменом, певною мірою, їх уже називають. Саме тому наші експерти досить високо оцінили їх, хоч і самі дуже сумніваються у тому, що музиканти пройдуть далі.

"Якщо у когось виникають претензії до англійської мови DREVO, то Ziferblat, це про європейський формат, ідеальне звучання, та професійний підхід. Пісня гармонує за текстом і своїм звучанням потрапляє прямо в душу, завдяки своєму світлу, створює настрій пісні та ті смисли, які всі так хочуть демонструвати", — каже Нателла Кірс.

Однак те, що подобається експертам, не завжди заходить широкої аудиторії. Їхня пісня, на думку наших суддів, може здатися складною аудиторії, яка звикла до більш простих гармоній.

"Творчість Ziferblat на початку для мене була незрозумілою. Відчувалося, що вони хочуть зробити щось круте, цікаве і не схоже на те, що роблять зараз інші музиканти. Але при цьому не чув якоїсь закінченої форми. Тому всі попередні треки не виробляли на мене якогось вау-ефекту. І тепер, нарешті, вони зробили структуровану історію, яка класно звучить і знаходиться поза шаблонами. Тому мені здається, що у такому форматі вони могли б довести європейському слухачеві європейськість, нешаблонність та креативність української музики", — вважає Серж Гагарін.

За бортом залишився ще один фаворит конкурсу, якого багато хто до цього вважав справжнім претендентом на перемогу. Йдеться про музичне відкриття минулого року виконавця YAKTAK. За підсумками голосування наших експертів, він посів аж восьме місце. І це незважаючи на те, що він входить до трійки лідерів за кількістю переглядів у YouTube. Проте всі експерти вважають цю пісню надто легковажною для сьогодення і тому навряд чи вона отримає масову підтримку на самому конкурсі. Єдине, що може врятувати цього артиста, це його фан-база. Якщо навіть він не виграє сам конкурс, опинитися серед лідерів голосування глядачів він цілком може.

Війна фан-баз

Попри те, що цей конкурс має трійку беззастережних лідерів, інші учасники також досить сильні. Тому якісний та цікавий телевізійний концерт нам гарантований. А ще на нас очікує серйозна боротьба фан-баз кількох артистів. І те, що alyona alyona і Jerry Heil об’єднають у цьому сенсі свої зусилля ще зовсім нічого не означає.

"Глядачі голосуватимуть як завжди емоційно. Тому нацвідбір, звичайно, може перетворитися на боротьбу фан-баз. Але я не впевнений, що це буде протистояння шанувальників alyona alyona & Jerry Heil та YAKTAK. Всупереч того, що у лідерів зараз найбільше переглядів вони зовсім не обов’язково трансформуються в кількість голосів за цих виконавиць. Нагадаю, що у Jerry Heil вже є невдалий досвід участі у відборі, тоді її не врятувала армія фанів, тому свою роль відіграє швидше організованість і згуртованість фан-баз. У Melovin менше підписників, ніж у YAKTAK або у alyona alyona з Jerry Heil разом, але його шанувальники відданіші та мобілізованіші", — каже Ігор Панасов.

Як вважають експерти, цей нацвідбір стане насамперед для YAKTAK перевіркою власних фанів, наскільки вони йому віддані й готові включитися заради нього в голосування.

І саме з цієї ж причини шанси головної фаворитки наших експертів Ingret здаються не такими вже й радісними. За нею, на жаль, немає великої армії шанувальників, а набрати її за два тижні, що залишилися, не вийде.

"Я думаю, що можна проводити паралель між переглядами в YouTube і підтримку, яку артисти отримають на голосуванні телеглядачів. У того ж Melovin сильний фан-клуб і він допоможе йому потрапити в топ", — вважає Серж Гагарін.

Що потрібно глядачам основного конкурсу

Цього року половина учасників більшою чи меншою мірою використовує у своїх піснях етномотиви. Це й не дивно, оскільки попередні міжнародні конкурси на кілька років наперед поставили такий тренд. Але в цьому і полягає пастка для конкурсантів з України. Для того, щоб перемогти у нацвідборі вкраплення фолку бажано. Тому перемоги у попередніх конкурсах "Kalush Orchestra" та "Go_A" виглядають для нових претендентів обнадійливими. Але затребуваність українського фолку на міжнародній сцені не така вже й висока.

"Вкраплення етніки в пісню на Євробаченні працює тоді, коли культурний пласт, який презентує учасник, є сильним брендом і легко впізнається, як іспанське фламенко, балканське диско чи французький шансон. На жаль, використання української етніки не дає такого ж ефекту, оскільки не є поширеним. популярним брендом незважаючи на те, що в переможних номерах Руслани або "Kalush Orchestra" народні мотиви присутні, були й інші успіхи, але ця етнічність не була основною причиною успіху наших артистів. Швидше за все це була перчинка їхнього номера. цього конкурсу, оскільки вона не зловживає у своїй пісні етномотивами", — каже Ігор Панасов.

Ще одна тема, яка прямо чи опосередковано торкається у піснях учасників – це, звичайно ж, війна. Безумовно, українські глядачі напевно здивувалися, якби артисти проігнорували це. Однак ця тема стала пасткою для наших виконавців. Причина в тому, що розмова про це зі сцени Євробачення може зменшити враження європейської публіки про нашого виконавця.

"Меседж про те, що у нас йде війна, має бути в пісні. Ми не повинні давати забути європейцям і всьому світу, що відбувається в Україні. Війна ще не закінчена і нам потрібна підтримка цивілізованих країн. Але він має бути в максимально правильній формі". Він повинен виправдовувати очікування людей, які це дивитимуться і робитимуть свої висновки, тому, якщо ми хочемо звернути на себе увагу, то повинні показати себе не з тієї позиції, що у нас все погано, кінець світу і тому ми співаємо сумні страшні пісні про прощання і наше лихо", — каже радіоведучий та офіцер ЗСУ Серж Гагарін.

У будь-якому випадку, чи виявилися правими нашими експерти, дізнаємося вже 3 лютого ввечері. Час трансляції Національного відбору на Суспільне ще не затверджено.

Рейтинг учасників Національного відбору на Євробачення

1. Ingret

2. Меловін

3. alyona alyona & Jerry Heil

4. Ziferblat

5. Anka

6. Skylerr

7. Yagody

8. Yaktak

9. Nazva

10. Nahaba

11. Drevo