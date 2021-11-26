У Росії почали скасовувати концерти Моргенштерна після його "втечі"

Моргенштерн ситуацію зі звинуваченнями в торгівлі наркотиками та скасування концертів поки що ніяк не коментував.

Після інформації про "втечу" російського репера Моргенштерна з Росії, що з’явилася в мережі, почалися скасування його концертів. Так, сьогоднішній концерт, запланований у московському клубі Gipsy, не відбудеться.

Про це розповіли у самому клубі.

У закладі зазначили, що "зробили все, що в їхніх силах", але все ж таки змушені були перенести концерт на 2022-й рік. Також представник клубу попросив поставитися до цього з розумінням, оскільки скасування концерту відбулося з "незалежних від них причин".

Як повідомляв "Телеграф", раніше представник СК РФ Бастрикін звинуватив репера Моргенштерна у торгівлі наркотиками, після чого останній виїхав із Росії. Пізніше стало відомо, що Алішер відлетів у Дубай.

Зазначимо, що в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону два місяці тому Моргенштерн заявив, що "мені доведеться емігрувати, якщо на мене заточить зуб наддол***б".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Моргенштерн скасував концерти в Україні через те, що побоявся приїжджати до нашої країни. Згодом українська влада заборонила йому в’їзд до України, після чого Моргенштерн погрожував СБУ судом через цю заборону.