Обійшлося в 3,5 млн доларів: американець відтворив "Гру в кальмара" та отримав хейт (відео)

У його реконструкції брали участь 456 осіб

Південнокорейському серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху по всьому світу. Актори, які задіяні в проекті, стали справжніми знаменитостями, а Netflix готується випустити на своїй платформі другий сезон шоу. Серіал обіграє таку популярну тему, як виживання, де люди, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі, погоджуються взяти участь у смертельній грі за приз у 45,6 млрд. вон (понад 38 мільйонів доларів США).

В Америці один ентузіаст наважився витратитись і відтворити "Гру в кальмара", але без смертельних наслідків, пише Insider. Ним став блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast), на якого на даний момент підписано 78,3 мільйона людей.

Гра включала повномасштабні декорації, костюми, які виглядали так само, як у серіалі. Все це обійшлося ютуберу в копійчину — 3,5 мільйони доларів. 2 мільйони пішли на створення локацій та півтора мільйона — на призи.

У реконструкції "Ігри у кальмари" брало участь 456 гравців

У грі були ті ж корейські дитячі ігри, які глядачі побачили у південнокорейському серіалі, наприклад "Червоне світло — Зелене світло", перетягування канату, проходження скляним мостом.

Однак не всім сподобалася така ініціатива від MrBeast. У Twitter висловили думку про те, що ютубер знецінив задум творців шоу, де було показано пропаганду експлуатації бідних людей багатими.

"Гру в кальмара" було важко дивитися, тому що вона зображує реальну боротьбу за виживання при капіталізмі", "Ми просто дивимося сатиричний серіал і такі "було б круто побачити таке в реальності", але не замислюємося про сенс ", — написали користувачі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями "Гру в кальмара" на стрімінговому сервісі Netflix обійшов ще один південнокорейський серіал "Поклик пекла". Про що проект і який його рейтинг на відомих сайтах-агрегаторах — читайте у матеріалі "Телеграфа".