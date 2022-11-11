Як не замерзнути взимку на вулиці: п’ять простих лайфхаків

В умовах війни, що триває, важливо пам’ятати, як убезпечити себе від замерзання.

Вплив низьких температур на організм людини може бути згубно. І хоча синоптики не вважають, що зима здатна стати аномальною в плані погоди, краще бути готовим до будь-яких ситуацій. Наприклад, знати, як швидко зігрітися в зимові морози, якщо доводиться довгий час перебувати на вулиці.

Декількома простими порадами поділилося видання "Сегодня", передає "Телеграф". Зазначається, що убезпечити себе в морози дуже важливо, а тому потрібно стежити за тим, як ви одягаєтеся та що їсте.

Правильно харчуйтесь

У холодну пору поліпшити кровообіг допоможуть такі страви як гострі супи або чай з імбиром. Також непоганим варіантом буде вибирати більш жирну їжу, що тривало перетравлюється. Зверніть увагу на масло, авокадо, горіхи тощо.

Менше розмовляйте на морозі

Під час дихання наш організм здатний розгубити до 98% накопиченого тепла. Тому фахівці не рекомендують багато говорити на вулиці, коли там панують мінусові температури. Використовуйте шарф, відмінним доповненням до якого може стати вже звична за час ковіду маска. Вона вбереже обличчя від надмірного переохолодження.

Також пам’ятайте про техніку дихання в холодну пору року. Якщо потрібно швидко зігрітися, спробуйте подібну схему: затримайте дихання на 20-30 секунд, потім повільно видихайте. За час відсутності кисню в організмі крові накопичується вуглекислота, яка допомагає піднятися температурі тіла.

Допоможе олівець

Так-так, ви не помилилися — мова про звичайний засіб для малювання. Якщо вам надто холодно на вулиці, спробуйте розтерти олівець у долонях. Це може допомогти вплинути на окремі активні точки, які при правильному тиску додадуть вам тепла. Якщо правильно все зробити, можете навіть раптово спітніти.

Ну і в цілому не забувайте утеплюватися — не тільки обличчя, а й голову в цілому (капюшон або шапка — ваше все), а також руки (більше рукавичок богу рукавичок).

Гірчичники керують

Здавалося б, що цей медичний засіб вже практично зжив себе. Однак використання сухих гірчичників (або, як варіант, перцевих пластирів) в шкарпетках можуть додати тепла на приблизно 12 годин. Лише слідкуйте, щоб ноги в цей час не промокли. Запобігти цьому допоможепо наявність двох пар шкарпеток — бавовняних та вовняних.

Намагайтеся не нервувати

Складна для виконання порада в умовах війни, але все ж. Тримати емоції та нерви під контролем важливо, адже через стрес кров починає більш активно надходити до мозку, активно "відливаючи" від кінцівок. Тому ризик замерзнути в холодну пору року різко зростає у тих, хто переживає багато.

Раніше ми розповідали про те, як можна взимку зігрітися в будинку, де немає опалення. Декілька простих способів допоможуть вам зберегти необхідний мінімум тепла в приміщенні, незважаючи на морози за вікном.

Також "Телеграф" публікував кілька цікавих лайфхаків родом із Японії, де люди давно звикли справлятися з низькими температурами на вулиці та вдома.