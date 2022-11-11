Как не замерзнуть зимой на улице: пять простых лайфхаков

В условиях продолжающейся войны важно помнить, как обезопасить себя от замерзания

Воздействие низких температур на человеческий организм может быть губительно. И хотя синоптики не считают, что предстоящая зима способна стать аномальной в плане погоды, лучше быть готовым к любым ситуациям. К примеру — знать, как быстро согреться в зимние морозы, если приходится долгое время находиться на улице.

Несколькими простыми советами поделилось издание "Сегодня", передает "Телеграф". Отмечается, что обезопасить себя в морозы очень важно, а поэтому нужно следить за тем, как вы одеваетесь и что едите.

Правильно питайтесь

В холодное время улучшить кровообращение помогут такие блюда как острые супы или чай с имбирем. Также неплохим вариантом будет выбирать более жирную и длительно переваривающуюся пищу. Обратите свое внимание на масло, авокадо, орехи и т.п.

Меньше разговаривайте на морозе

Во время дыхания наш организм способен растерять до 98% накопленного тепла. Поэтому специалисты не рекомендуют много говорить на улице, когда там царят минусовые температуры. Используйте шарф, отличным дополнением к которому может стать уже привычная за время ковида маска. Она убережет лицо от лишнего переохлаждения.

Также помните о техниках дыхания в холодное время года. Если нужно быстро согреться, то попробуйте подобную схему: задерживайте дыхание на 20-30 секунд, затем медленно выдыхайте. За время отсутствия кислорода в организме в крови накапливается углекислота, которая помогает подняться температуре тела.

Поможет карандаш

Да-да, вы не ошиблись — речь об обычном средстве для рисования. Если вам слишком холодно на улице, попытайтесь растереть карандаш в ладонях. Это может помочь воздействовать на отдельные активные точки, которые при правильном давлении добавят вам тепла. Если правильно все сделать, можете даже внезапно вспотеть.

Ну и в целом не забывайте утепляться — не только лицо, но и голову в целом (капюшон или шапка ваше все), а также руки (больше перчаток богу перчаток).

Горчичники рулят

Казалось бы, что это медицинское средство уже практически изжило себя. Однако использование сухих горчичников (или, как вариант, перцовых пластырей) в носках могут добавить вам тепла на приблизительно 12 часов. Однако следите, чтобы ноги в это время не промокли. Подобному может помочь наличие двух пар носков — хлопковых и шерстяных.

Пытайтесь не нервничать

Сложный для выполнения совет в условиях войны, но все же. Держать эмоции и нервы под контролем важно, ведь из-за стресса кровь начинает более активно поступать к мозгу, активно "отливая" от конечностей. Поэтому риск замерзнуть в холодное время года резко возрастает у тех, кто много переживает.

Ранее мы рассказывали о том, как можно зимой согреться в доме, где отсутствует отопление. Несколько простых способов помогут вам сохранить необходимый минимум тепла в помещении, несмотря на морозы за окном.

Также "Телеграф" публиковал несколько интересных лайфхаков родом из Японии, где люди давно привыкли справляться с низкими температурами на улице и дома.