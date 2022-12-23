Ілюзія тепла: від чого варто відмовитися взимку, аби не замерзнути

Забудьте про вживання алкоголю — "високоградусні" рідини не допомагають зігрітися, а лише шкодять

Календарна зима прийшла до України разом із серйозним зниженням температури та блекаутами. Допоки більшість людей шукають можливості якнайлегше перенести цей період, запасаючись необхідними речами, інші знаходять нестандартні способи зберегти тепло. Та не всі із них є корисними і справді працюючими, на що варто звертати увагу.

Про те, що точно не допоможе зігратися під час серйозних зимових морозів, розповіли у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я. Спеціалісти підреслюють, що деякі "дідівські" поради здатні лише нашкодити людському організму. То від чого ж варто відмовитися взимку?

Алкоголь

Вельми поширена думка, що "градусні" напої можуть допомогти відігрітися під час серйозного зниження температури. Але вживати алкоголь у мороз — не найкраща ідея. Потрапляючи в організм, він лише створює ілюзію тепла, стимулюючи судини розширюватися, а потім звужуватися. В результаті це сприяє ще більшому замерзанню.

Сигарети

Ті речовини, які містяться у "нікотинових паличках", негативно впливають на кровообіг. Зрештою, наші кінцівки, що найбільше залежать від цього процесу в організмі, починають швидко замерзати під дією низьких температур. До речі, у МОЗ зазначають, що подібний ефект створюють не лише звичайні, а й електронні сигарети.

Прикраси

Це логічно, адже будь-які метали швидко охолоджуються. Контактуючи зі шкірою, звичні сережки чи каблучки можуть легко призвести до обмороження певних ділянок шкіри. Також уже згадані каблучки допомагають уповільнювати рух крові у пальцях — так ті швидше замерзають.

Важливо! Якщо ви відчуваєте, що серйозно замерзли, а ваша шкіра — поколює, то терміново шукайте місце, де вдасться зігрітися. Не варто вдаватися до старих способів щодо зігрівання — наприклад, розтирання снігом. Особливо це нашкодить, якщо змерзлі ділянки тіла вже почервоніли.

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