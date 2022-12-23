Маленькі хитрощі збережуть продукти без світла: що потрібно зробити з молоком, яйцями та фруктами

Є кілька лайфхаків, щоб не дати продуктам зіпсуватися надто швидко у разі відключення світла

Внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетики українцям доводиться стикатися з аварійними відключеннями електрики. Багато хто задається питанням, як в умовах блекауту зберегти продукти у свіжому вигляді. Якщо зважати на деякі нюанси, то ваша їжа в холодильнику і без зможе не зіпсуватися занадто швидко.

У вимкненому стані холодильник близько чотирьох годин може тримати температуру, придатну для зберігання продуктів. Якщо морозильник зроблений окремо від основної холодильної камери і повністю заповнений продуктами, то збереже холод протягом пари діб, пише кулінарний портал bene gusto.

Декілька простих лайфхаків продовжать термін придатності ваших продуктів.

Як зберегти молоко та молочні продукти без світла:

Молоко прокип’ятіть з додаванням половини чайної ложки соди у розрахунку на 3 літри. Зберігайте у скляній банці, поставивши у відро з холодною водою і перемістивши в прохолодне місце.

прокип’ятіть з додаванням половини чайної ложки соди у розрахунку на 3 літри. Зберігайте у скляній банці, поставивши у відро з холодною водою і перемістивши в прохолодне місце. Вершкове масло і сметану перекладіть в скляну або емальовану тару, приберіть в холодну воду, зберігайте в холоді. Не забувайте міняти воду щодня. Також вершкове масло можна перетопити і розлити по чистих ємностях: у топленому вигляді продукт зберігається при кімнатній температурі до дев’яти місяців.

перекладіть в скляну або емальовану тару, приберіть в холодну воду, зберігайте в холоді. Не забувайте міняти воду щодня. Також вершкове масло можна перетопити і розлити по чистих ємностях: у топленому вигляді продукт зберігається при кімнатній температурі до дев’яти місяців. Твердий сир загорніть у папір і заберіть у темне місце. Термін придатності – до трьох днів.

загорніть у папір і заберіть у темне місце. Термін придатності – до трьох днів. Загорніть сир у просолений рушник (так він буде придатним для вживання протягом доби).

Тоді як м’ясо та ковбасні вироби залишаються свіжими без холодильника не більше трьох днів. Невеликі лайфхаки продовжать термін придатності м’ясних продуктів:

Заморожене м’ясо зберігайте у прохолодному місці (коморка або балкон).

Покладіть м’ясо в термопакет або термосумку.

Замочіть м’ясо в 9% оцті або сольовому розчині (500 мл води та 10 ст. л солі). Перед вживанням попередньо вимочіть у воді.

Свіже м’ясо відваріть у солоній воді, покладіть у закриту тару і поставте у прохолодне місце.

Зваріть з м’яса тушкованку і закатайте кришками (так продукт збережеться протягом трьох років).

Ковбасу замотайте у чистий папір.

Якщо у вашому холодильнику зберігалася риба, то зробіть таке:

Свіжу рибу очистіть від луски та нутрощів, з голови видаліть зябра (вони псуються в першу чергу). Присоліть і приберіть у темне місце.

Відваріть чи посмажте рибу, у готовому вигляді ви зможете її зберігати ще кілька днів.

Що стосується яєць, то курячі яйця можуть зберігатися при кімнатній температурі від 10 до 14 днів. Але є важливий нюанс: не варто мити яйця, бо термін придатності скоротиться вдвічі.

Фрукти та овочі перемістіть у темне та прохолодне місце. Картопля, морква, буряк і капусту заберіть у картонну скриньку і поставте в темне місце, де немає вогкості.

Якщо йдеться про заморожені продукти, то перекладіть їх у металеве відро або таз, укутайте плівкою і зверху накрийте ковдрою чи теплим одягом.

Рекомендується придбати термометр і вимірювати температуру всередині холодильника, якщо він відключений від мережі.Бо у випадку, коли вона досягне 4 градусів тепла, продукти слід витягнути і якнайшвидше приготувати та з’їсти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як саме потрібно розміщувати продукти в холодильнику, щоб вони довго не псувалися. Деяку їжу, наприклад, категорично не можна зберігати на дверцятах.