У кого день ангела 17 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 17 січня, православна церква відзначає Собор святих сімдесяти апостолів, на тлі чого носії одразу десятків імен відзначають цього дня свій День ангела.

Жіночі іменини 17 січня

Євфімія, — давньогрецьке ім’я, яке означає "шаноблива", "пристойна" або "благочестива".

Чоловічі іменини 17 січня

Олександр, — це дуже популярне у всьому світі грецьке ім’я, яке означає "той, що захищає".

Аристарх, — з грецької перекладається як "найкращий повелитель". Цікаво, що слово "Аристархос" застосовувалося як епітет щодо Зевса.

Артем, — вважається, що це ім’я походить від імені грецької богині Артеміди, і перекладається воно як "неушкоджений", "здоровий".

Архіп, — ще одне ім’я давньогрецького походження, проте перекладається воно менш помпезно, означає "головний над кіньми".

Афанасій, — це ім’я утворилося від з’єднання грецького слова "смерть" з заперечною приставкою і перекладається як "безсмертний".

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Юхим, — ще одне красиве грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Йосип, — відоме біблійне ім’я давньоєвреського походження, яке означає "Бог примножить".

Клим, — це ім’я є скороченням римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Лука — красиве грецьке ім’я, яке означає "світлий" або "народжений на світанку".

Марк, — за однією з версій, це ім’я перекладається як "молоток" з латинської, за іншою, — походить від імені римського бога війни Марса.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "твердо стоїть".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий". Ім’я популяризувалося переважно завдяки апостолу Павлу.

Прохор, — грецькою це ім’я означає "йду попереду".

Родіон, — спочатку повне ім’я звучало "Іродіон", що на давньогрецькій означало "герой", "героїчний".

Семен — це слов’янська версія єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Станіслав — слов’янське ім’я, утворене від слів "встановлюватися" і "слава".

Степан, — з грецької це ім’я перекладається як "вінець", "корона", "діадема".

Тимофій — ще одне ім’я, запозичене з грецької. Воно означає "шануючий Бога".

Трохим, — на давньогрецькій ім’я означає "годувальник" або "вихованець". Вважається, що так називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна мати.

Філіп, — з грецької мови перекладається як "люблячий коней".

Ераст, — грецькою це означає "чарівний" або "милий".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке означає "той, що йде за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав речі, які наче магнітом притягують бідність у будинок, — швидше за все, вони знайдуться і у Вас.