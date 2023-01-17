У кого день ангела 17 января: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
Во вторник, 17 января, православная церковь отмечает Собор святых семидесяти апостолов, на фоне чего носители сразу десятков имен отмечают в этот день свой День ангела.
Женские именины 17 января
Евфимия, — древнегреческое имя, которое означает "почтительная", "пристойная" или "благочестивая".
Мужские именины 17 января
Александр, — это очень популярное по всему миру греческое имя, которое означает "тот, что защищает".
Аристарх, — с греческого языка переводится как "лучший повелитель". Интересно, что слово "Аристархос" применялось как эпитет в отношении Зевса.
Артём, — считается, что это имя произошло от имени греческой богини Артемиды, и переводится оно как "невредимый", "здоровый".
Архип, — еще одно имя древнегреческого происхождения, однако переводится оно менее помпезно, означает "главный над лошадьми".
Афанасий, — это имя образовалось от соединения греческого слова "смерть" с отрицательной приставкой и переводится как "бессмертный".
Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.
Ефим, — еще одно красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".
Иосиф, — известное библейское имя древнеевреского происхождение, которое значит "Бог приумножит".
Клим, — это имя является сокращением римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".
Лука, — красивое греческое имя, которое означает "светлый" или "родившийся на рассвете".
Марк, — по одной из версий, это имя переводится как "молоток" из латинского, по другой, — произошло от имени римского бога войны Марса.
Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".
Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".
Павел, — переводится с латинского как "небольшой". Имя популяризировалось в основном благодаря апостолу Павлу.
Прохор, — на греческом это имя значит "иду впереди".
Родион, — изначально полное имя звучало "Иродион", что на древнегреческом значило "герой", "героический".
Семен, — это славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".
Станислав, — славянское имя, образованное от слов "устанавливаться" и "слава".
Степан, — с греческого это имя переводится как "венец", "корона", "диадема".
Тимофей, — еще одно имя, заимствованное из греческого. Оно означает "почитающий Бога".
Трофим, — на древнегреческом имя значит "кормилец" или "питомец". Считается, что так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.
Филипп, — с греческого языка переводится как "любящий лошадей".
Эраст, — на греческом это значит "прелестный" или "милый".
Яков, — библейское еврейское имя, которое значит "следующий за кем-то".
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