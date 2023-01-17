У кого день ангела 17 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 17 января, православная церковь отмечает Собор святых семидесяти апостолов, на фоне чего носители сразу десятков имен отмечают в этот день свой День ангела.

Женские именины 17 января

Евфимия, — древнегреческое имя, которое означает "почтительная", "пристойная" или "благочестивая".

Мужские именины 17 января

Александр, — это очень популярное по всему миру греческое имя, которое означает "тот, что защищает".

Аристарх, — с греческого языка переводится как "лучший повелитель". Интересно, что слово "Аристархос" применялось как эпитет в отношении Зевса.

Артём, — считается, что это имя произошло от имени греческой богини Артемиды, и переводится оно как "невредимый", "здоровый".

Архип, — еще одно имя древнегреческого происхождения, однако переводится оно менее помпезно, означает "главный над лошадьми".

Афанасий, — это имя образовалось от соединения греческого слова "смерть" с отрицательной приставкой и переводится как "бессмертный".

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Ефим, — еще одно красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иосиф, — известное библейское имя древнеевреского происхождение, которое значит "Бог приумножит".

Клим, — это имя является сокращением римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Лука, — красивое греческое имя, которое означает "светлый" или "родившийся на рассвете".

Марк, — по одной из версий, это имя переводится как "молоток" из латинского, по другой, — произошло от имени римского бога войны Марса.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой". Имя популяризировалось в основном благодаря апостолу Павлу.

Прохор, — на греческом это имя значит "иду впереди".

Родион, — изначально полное имя звучало "Иродион", что на древнегреческом значило "герой", "героический".

Семен, — это славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Станислав, — славянское имя, образованное от слов "устанавливаться" и "слава".

Степан, — с греческого это имя переводится как "венец", "корона", "диадема".

Тимофей, — еще одно имя, заимствованное из греческого. Оно означает "почитающий Бога".

Трофим, — на древнегреческом имя значит "кормилец" или "питомец". Считается, что так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.

Филипп, — с греческого языка переводится как "любящий лошадей".

Эраст, — на греческом это значит "прелестный" или "милый".

Яков, — библейское еврейское имя, которое значит "следующий за кем-то".

Напомним, ранее "Телеграф" называл вещи, которые словно магнитом притягивают бедность в дом, — скорее всего, они найдутся и у Вас.