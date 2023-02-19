Швидшого способу приготувати буряк немає: знадобиться всього 15 хвилин (відео)

Якщо потрібно швидко відварити буряк, скористайтесь мікрохвильовою піччю

Буряк – один із овочів, який потребує чимало часу для приготування. Однак відварити коренеплід можна за мінімум часу. Для цього вам знадобиться мікрохвильова піч, яка, до речі, добре доведе до готовності й картоплю в мундирі.

Про те, як швидко приготувати буряки, розповів блог iren.lazun в Інстаграм. На варіння, за словами кулінара, піде лише 15 хвилин. За цей час у мікрохвильовій печі овоч стане м’яким і смачним.

Отже, вам потрібно взяти буряк, рукав для запікання, глибоку тарілку та воду. Замість плити скористайтеся мікрохвильовою піччю, оскільки в ній можна не тільки розігрівати, а й готувати їжу.

Покрокова інструкція, як приготувати буряк за 15 хвилин у мікрохвильовій печі:

Беремо рукав для запікання, кладемо туди буряк, заливаємо водою так, щоб буряк був повністю покритий. Рукав міцно зав’язуємо, робимо три проколи ножем, поміщаємо в тарілку і ставимо в мікрохвильову піч на 15 хвилин. Дістаємо, перевіряємо готовність ножем, якщо, наприклад, у вас більший плід, то поміщаємо в мікрохвильову піч ще на кілька хвилин.

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