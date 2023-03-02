Таблиця ідеальної готовності: як правильно вариться гречка, рис, вівсянка, перловка та інші каші

Правильні пропорції вирішують все

Далеко не кожна господиня може похизуватися тим, що знає на пам’ять скільки яку кашу потрібно варити. Зазвичай у голові тримаються ті страви, які ми часто готуємо, а щодо всіх інших знання час від часу необхідно поновлювати.

Щоб вам не доводилося щоразу заново шукати час готовності та умови приготування гречки, рису, манки, перлової крупи, вівсянки та інших круп, ми зібрали все це в одну статтю. Таблицею ідеальної готовності різноманітних каш ділиться rbc.ua. Зберігайте її собі, щоб не загубити.

Вівсянка: як готувати

Доводимо воду до кипіння і закидаємо вівсянку, виходячи з пропорції 2:1. Під час відварювання цю кашу потрібно помішувати, готується вона близько 10-15 хв. Молоко, масло та інші компоненти додаються не раніше, як через 10 хв після того, як ви увімкнули вогонь. Промивати цю кашу не потрібно.

Перлова крупа: як готувати

Перед приготуванням цю крупу обов'язково треба промити і бажано кілька разів під проточною водою — аж доки вода не залишатиметься прозорою. Крім того, її рекомендують залити водою і залишити настоюватися хоча б на 30 хв, а краще — на довше. Після цього воду з перловки зливають і кашу заливають чистою у співвідношенні 1:3. Солимо і ставимо на вогонь приблизно на 15 хв.

Якщо йдеться про приготування без попереднього замочування, то співвідношення крупи та води треба змінити на 1:4 (тобто 1 склянка перловки і 4 склянки води). Вариться в такому разі каша не менш як 45 хв.

Пшоняна крупа: як готувати

Цю крупу обов’язково треба кілька разів промити під проточною водою. Під час останнього промивання використовуйте гарячу воду. Далі закип'ятіть воду у каструлі з товстим дном, всипте пшоняну крупу і посоліть. Доведіть кашу до кипіння, а тоді варіть на мінімальному вогні приблизно 25 хв. Ідеальні пропорції 1:3.

Рис: як готувати

Рис потрібно промити і варити у підсоленій воді, що закипіла. Пропорції каші до води — 1:2. Вариться рис на середньому вогні при слабкому кипінні, помішувати його обов’язково, щоб не пригорів. Варити треба близько 20 хв.

Манка: як готувати

На 1 ст.л. крупи треба 1 склянка води чи молока. Варять манку буквально 5 хв. Щоб не було грудочок, всипайте крупу малесенькою цівочкою і відразу помішуйте.

Гречка: як готувати

Кілька разів промиваємо крупу і засипаємо у холодну воду у співвідношенні 1:2. Готова гречка буде вже за 15 хв. Підсолюють воду, коли вже засипали гречану крупу. Інший варіант: засипаємо гречку у воду, доводимо до кипіння, вимикаємо і залишаємо набухати під кришкою на 30 хв. Тоді каша буде більш розсипчастою.

Раніше ми розповідали про спеції, які чудово поєднуються з гречкою. Всього кілька грамів перетворять цю кашу у справжній шедевр.