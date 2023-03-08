Як правильно солити картоплю: коли додавати сіль у смажену, варену й тушковану страву

Розказуємо, як приготувати дійсно ідеальну страву

Додавання солі у страву — процес досить цікавий. Мало того, що в більшості рецептів її кількість вказується як "собі до смаку", то ще й не всі страви соляться на одному й тому ж етапі приготування. Найчастіше господині помиляються з гречкою, бо мало хто знає, коли насправді потрібно солити цю крупу. Однак не менше мороки виникає і з картоплею.

З’ясувалося, що варену, смажену, тушковану та картоплю в мундирі потрібно підсолювати у різний час. Коли саме який вид страви солиться, розповідає ТСН.

Коли треба солити варену картоплю

Ідеальний варіант — через 5-7 хв після закипання води. Якщо вкинути сіль раніше, вона може не розчинитися у холодній воді, та ще й призведе до того, що картопля почне розварюватися.

Коли треба солити картоплю в мундирі

Якщо ви варите її на салат, то солити бульбу взагалі не варто. А якщо ви збираєтеся почистити її і відразу з’їсти, то сіль краще додавати під час закипання води.

Коли треба солити картопляне пюре

У цьому випадку сіль додається або в момент закипання води, або через 5-10 хв після цього. Якщо з’ясувалося, що ви додали мало солі, краще підсолити картоплю під час додавання молока чи масла, щоб сіль добре розчинилася й увібралася стравою.

Коли треба солити смажену картоплю

Тут все залежить від того, яку смажену картоплю ви любите — хрумку й зі скоринкою чи більш схожу на тушковану. Якщо йдеться про перший варіант, то додавайте сіль приблизно за 5-7 хв до повної готовності. А картопля фрі взагалі солиться безпосередньо в тарілці, бо в іншому випадку просто не хрустітиме. Якщо ж ви хочете смажену картоплю а-ля "тушковану", то додавайте сіль на початку приготування — тоді овочі за час приготування розм’якнуть і будуть розвалюватися.

Коли треба солити картоплю під час тушкування

Якщо ви тушкуєте картоплю у соусі, то солити її взагалі не потрібно — сіль додається в сам соус. Якщо без, то підсолюйте страву за 5-10 хв до готовності або прямо в тарілці.

Раніше ми розповідали, як врятувати пересолену страву. Зокрема, чим можна прибрати сіль з супу, каші, м’яса та овочів.