Зваріть яйця так, і вони будуть очищатись за 10 секунд

Дієвий спосіб

Попри те, що яйця все дорожчають, це все ще один із основних продуктів у споживчому кошику українців. Їх смажать, додають у тісто, готують омлети та варять. Якщо варити свіжі яйця, чистити їх потім дуже складно. Їх кидають у холодну воду, воду підсолюють, ллють оцет і чого тільки не роблять, аби шкаралупа легше відставала від білка.

Є спосіб, яким користуються у їдальнях та ресторанах. Зазвичай працівникам для страв необхідно варити і чистити яйця у величезних кількостях. Зварені таким чином яйця очищаються одним рухом руки.

ProstoWay розповідає про спосіб, яким користуються у ресторанах. Знадобиться звичайна голка.

Як варити яйця?

Спершу яйця треба вимити. Потім взяти голку і обережно зробити в шкаралупі отвір, але так, щоб вона не тріснула. Білок внаслідок цього не витече. На смак вареного яйця це теж не вплине.

Після цього варимо яйця, як зазвичай. З тим тільки нюансом, що коли вони охолонуть, то будуть чиститись за декілька секунд. Їх можна навіть не заливати холодною водою.

І потім їх можна спокійно або просто їсти, або додавати у страви. Наприклад, у оригінальний німецький салат-намазку.