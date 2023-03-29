Українці зможуть обрати нацжурі на Євробачення 2023 у "Дії": хто в "меню"

До списку потрапили Фоззі, Тарабарова, Roxolana, Олена Шоптенко та інші відомі особистості

Євробачення 2023 усе ближче. Нещодавно стало відомо, під яким номером виступатиме дует TVORCHI, який цьогоріч буде представляти Україну на пісенному конкурсі. А сьогодні у застосунку "Дія" стартувало нове опитування: українцям пропонують визначити склад Нацжурі.

Про це у своєму телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, члени журі оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу у Ліверпулі. Проголосувати можна за одного з 10 претендентів: до складу журі увійдуть лише п’ятеро — ті, хто набере найбільшу кількість голосів.

У "меню", за інформацією "Суспільного", десятеро відомих культурних діячів України. Серед них - Roxolana, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Фоззі, Світлана Тарабарова, Олена Шоптенко та інші.

Хто може потрапити до складу нацжурі Євробачення 2023:

ROXOLANA — співачка та авторка пісень. Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2022. Дебютувала з альбомом "Ukraine Is" на слова українських поетів. Олена Гребенюк — оперна співачка з ліричним сопрано. Співає на 14 мовах. Володарка нагород і призів всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Тренерка у шоу "Фабрика зірок", "Шоу № 1", у журі — "Шоуmastгоуон". Михайло Клименко — засновник гурту "ADAM", вокаліст, композитор і саундпродюсер. Автор хітів та музики до кіно. Неодноразовий учасник Нацвідборів на Євробачення. Амадор Лопес — українсько-венесуельський співак, хореограф, шоумен, теле- та радіоведучий. Понад 20 років живе в Україні й займається творчим розвитком України. Тоня Матвієнко — заслужена артистка України. Посіла II місце у проєкті "Голос країни" (2011). Має автентичний тембр голосу. Гастролювала у десятках країн світу. Випустила два альбоми, понад 30 синглів. Олександр Фоззі Сидоренко — співак, учасник гурту ТНМК, один з основоположників українського хіп-хопу. Автор текстів сотень пісень, десятка книжок (письменник-романіст), а також колумніст-оглядач. Олег Собчук — фронтмен і засновник гурту "СКАЙ". Член спілки авторів України. 22 роки на сцені. Лауреат премії "YUNA". Світлана Тарабарова — співачка, композиторка й авторка пісень, музична продюсерка, акторка. Володарка національних музичних премій "Золота Жар-птиця" та "Пісня року". Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст, творець інструментальних шоу. Своєю музикою промотує Україну у світі. Соціальний та благодійний діяч. Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців, переможниця та головна хореографка шоу "Танці з зірками".

Умови голосування в "Дії"

Кожен користувач застосунку віком від 14 років може проголосувати за одного з кандидатів. Для цього потрібно відкрити застосунок "Дія" у розділі "Послуги" і натиснути на "Опитування". Далі обираєте свого фаворита. Голосування триватиме до 5 квітня включно. Результати оголосять вже у травні.

Між тим, згідно з умовами конкурсу, якщо хтось із п’ятірки переможців голосування через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобов’язання, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком.

Раніше ми розповідали, що 67-й пісенний конкурс Євробачення у травні 2023 року прийматиме Ліверпуль (Велика Британія) — від імені України. Гурт TVORCHI, які представлятимуть Україну (країну-переможницю торішнього конкурсу), відразу потрапляють у гранд-фінал. Для виступу, який запланований на 13 травня, вони підготували пісню "Heart of Steel".