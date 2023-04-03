У кого День ангела 3 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 3 квітня, відзначається Всесвітній день вечірки, День народження мобільного телефону та кавомолки, День дитячої йоги, День вигадування добрих прикмет, народне свято Кирило Катаник (Качальник). Також у цей день носії шести імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 3 квітня

Володимир, — слов’янське ім’я, яке буквально означає "той, хто володіє світом".

Вольдемар (або Вальдемар), — це ім’я перекладається як "володарюй і прославляйся". Вважається німецькою аналогією імені Володимира.

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 3 квітня вшановується єпископ Кирило Катанський (Сицилійський).

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Фома (Хома), — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 3 квітня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої іменини люди, які поділяють своє ім’я з ними. Вважається, що святі оберігають своїх тезок від негод протягом їхнього життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які свята та вихідні будуть в українців у квітні 2023 року.