Для чіпсів і не тільки: навіщо потрібна на тертці сторона з горизонтальними отворами

Терка значно полегшить приготування страв

Один із найнезамінніших предметів на кожній кухні — тертка. Важко уявити страву, яку можна приготувати без неї. За допомогою тертки ви можете натерти моркву для супу або сир для приготування різних страв. Безумовно, це можна все зробити за допомогою ножа, але тільки з теркою ви впораєтеся набагато швидше.

Багато господарок користуються лише однією — двома гранями терки та не знають, що за допомогою цього предмета можна підготувати інгредієнти для улюблених страв швидко та без зайвих зусиль. Разом із "Главредом" розповідаємо, навіщо потрібна сторона з великими горизонтальними отворами та що можна нарізати за її допомогою.

Навіщо потрібна грань на тертці з великими горизонтальними отворами

Такі отвори можуть бути плоскими та хвилястими. Всі вони призначені для нарізування овочів, наприклад, кільцями або слайсами.

За допомогою цієї сторони ви зможете швидко нарізати навіть цибулину чи картоплю для домашніх чипсів. Нарізані на такій тертці овочі будуть усі однієї товщини. Це має велике значення, оскільки при варінні або запіканні страви тоненькі шматочки приготуються швидше, ніж товсті. З такою терткою проблеми нерівномірного приготування їжі не буде.

Мити тертку досить складно — якщо не зробити цього відразу, то шматочки продуктів намертво залишаються в її отворах. "Телеграф" вже розповідав, як можна легко впоратися із цією проблемою.