Мама завжди так робила – у яких випадках потрібно накривати каструлю під час готування

Розбираємось, на що впливає кришка на сковороді під час приготування їжі

Приготування їжі — справа тонка. Стільки нюансів тут — суворе дотримання пропорцій, приготування під кришкою або без неї. До речі, про останній факт багато рецептів мовчать. Що ж робити у таких ситуаціях?

Разом із Shuba ділимося секретами, які страви варто готувати із закритою кришкою, а які ні. Ви перестанете ламати голову над цим питанням.

Коли потрібно накривати каструлю кришкою

Завжди накривайте кришку кришкою, якщо ви намагаєтеся зберегти тепло. Якщо вам потрібно довести до кипіння суп чи соус – накрийте кришкою, щоб заощадити час та енергію. Але знімайте кришку, коли рідина досягне точки кипіння — це запобігає перекипанню.

Закрийте кришку, якщо ви хочете вберегти рідину у блюді від випаровування. Це має сенс, якщо у вашого супу, рагу чи соусу правильна консистенція, але ви просто хочете продовжувати готувати овочі та змішувати смаки.

Необхідно тримати кришку закритою, якщо намагаєтесь зберегти тепло та вологу. Це важливо, якщо ви готуєте на пару або гасите продукти.

Коли не потрібно накривати кришкою

Якщо ви хочете зменшити кількість або загустити страву. Річ у тім, що чим довше ви готуєте страву, тим більше води випаровується, рідина стає густішою, а смак концентрованішим. Такий же принцип застосовний до більшості рецептів соусів і підлив, які включають випарювання рідини.

Вам також слід знімати кришку, коли ви прагнете досягти гарного обсмажування. Жарка відбувається на дуже гарячій сковороді та необхідна для створення ароматної карамелізованої скоринки на зовнішній стороні стейків, качиних грудок, відбивних та інших видів м’яса та морепродуктів.

Такий самий процес застосовується до смаження з перемішуванням і у фритюрі. Так що для отримання смажених хрустких страв не залишайте кришку на сковороді!

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