Багато хто ігнорує ці секрети і помиляється: як приготувати ідеальне філе

Правильно приготоване м’ясо покращить смак будь-якої страви

Відварене куряче філе – частий інгредієнт неперевершених салатів та супів. Однак при неправильному приготуванні філе може бути жорстким, тому насолодитися блюдом практично неможливо.

Як правильно приготувати філе, щоб отримати соковите м’ясо, розберемося з Рrostoway. З цими лайфхаками у м’яса точно не буде ефекту гумової підошви.

Як правильно приготувати соковите філе

Насамперед слід помити куряче філе і розрізати його на кілька порційних шматків середнього розміру. Не забудьте зняти існуючу плівку та різні прожилки – це скоротить час варіння та дозволить зберегти смакові якості.

У каструлю влийте достатню кількість води, посоліть і дочекайтеся, доки вода закипить. Тільки після цього відправляйте шматочки філе готуватися. Для аромату можна додати улюблені спеції, цибулину та моркву, корінь селери чи пастернаку. Таким чином ви отримаєте смачне не тільки м’ясо, а й бульйон.

Після закипання м’ясо потрібно варити на середньому вогні. Важливий аспект: не забувайте знімати піну в процесі варіння продукту.

Для повної готовності курку достатньо варити близько півгодини. Якщо варити філе довго, воно може вийти занадто сухим та жорстким. А от якщо дотримуватися цих простих правил, то куряче м’ясо вийде смачним і ніжним і покращить смак будь-якої страви.

Таке м’ясо можна використовувати для приготування швидких сніданків. Такі страви виходять ще апетитнішими.