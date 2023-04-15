Кінець "танцям" навколо курки: як без зайвих зусиль обробити тушку

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Купуючи оброблену курку в магазині, ми не завжди впевнені в її якості та свіжості. Ціла тушка – це набагато економніше. На жаль, деякі господині не знають, як правильно обробити курку і тому уникають такої покупки.

За допомогою "Главреда" розповімо, як правильно обробити курку, щоб отримати якісне та смачне м’ясо. Таким чином ви зможете заощадити гроші і насолодитися смачними стравами з курки.

Як правильно обробити курку

Промийте тушку курки та видаліть залишки пір’я. Покладіть її на кухонну дошку грудкою нагору.

Уздовж грудної кістки зробіть невеликий надріз, щоб відокремити дві грудки. За допомогою ножа відокремте філе один від одного. Рухатися треба вздовж грудної кістки. На каркасі залишайте мінімальну кількість м’яса.

Переріжте ножем суглоби та відокремте два крила. Далі натягніть пальцями тонкий м’ясний шар на задній стороні курки та розріжте його з обох боків до кістки.

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Тепер розламайте тушку навпіл. У вас має вийти дві частини — та, на якій були грудки та зі стегенцями.

На цьому етапі потрібно розрізати курячий каркас на дві частини: грудинну та реберну. Відріжте задні стегна вздовж суглобів.

У вас вийде кілька частин: дві філейні частинки, два стегенця, а також два крила. За бажання стегенця можна розділити на стегна та гомілки.

Приготувати курку можна з приголомшливим маринадом. Приготоване таким чином м’ясо вийде надзвичайно смачним.