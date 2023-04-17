У кого День ангела 17 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 17 квітня, відзначають День пожежної охорони України, Світлий (Поливальний) понеділок, Всесвітній день гемофілії, День поезії хайку, День еспресо. Окрім того, носії 14 імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Жіночі іменини 17 квітня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Чоловічі іменини 17 квітня

Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія".

Веніамін, — єврейське ім’я, яке можна перекласти як "щасливий син".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це ім’я було лише формою імені Георгія, проте на сьогодні це самостійне популярне ім’я.

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав".

Микита, — це досить популярне на сьогоднішній день ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "переможець".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, хто йде за кимось".

Ян, — за однією версією, це форма єврейського імені Йонахан, але також вважають, що ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами.