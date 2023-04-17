Явний перебір: 74-річна Пугачова налякала мережу відфотошопленим лицем (фото)

На фото багато шанувальників не впізнають свою улюбленицю

Відома російська співачка, Примадонна Алла Борисівна Пугачова, яка ще недавно вразила шанувальників своїм молодим виглядом, дуже засмутила своїх шанувальників. Причиною цього стало нове фото артистки, на якому Алла Борисівна переборщила з різними фільтрами та фотошопом.

На своїй сторінці в Інстаграм Пугачова опублікувала нову посаду зі своєю фотографією, в якій подякувала всім за привітання з днем народження. Зазначимо, що 15 квітня Примадонна відзначила своє 74-річчя.

"Дякую всім, хто привітав мене з днем народження. Здоров’я вам, добробуту, вірності своїй надії та мрії" — написала співачка.

Багато шанувальників продовжили засипати Аллу Борисівну привітаннями та компліментами, проте серед коментарів також виявилося і чимало шокованих "новою зовнішністю" Пугачової фанів.

"Боже, хто це?", "Занадто багато фільтрів", "Явний перебір" — пишуть у мережі, наголошуючи, що на новому фото Алла Борисівна начебто після невдалої пластичної операції.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше гуморист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.