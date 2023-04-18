Весь бруд відвалиться відразу: як легко відмити брудні яйця

Миємо яйця з легкістю

Купуючи курячі яйця в магазині або на ринку, ми часто стикаємося з їх забрудненою поверхнею. Це може бути курячий послід чи пір’я, чи просто шматочки бруду незрозумілого походження.

Багато господині вважають за обов’язкове мити такі яйця перед тим, як відправити на зберігання, наприклад в холодильник. Як правильно це робити, розбираємось з Ukr.Media.

Причини забруднень яєць

На підсобних господарствах та спеціалізованих фабриках в умовах антисанітарії до яєць часто липнуть продукти життєдіяльності птахів. Тому на яєчній шкаралупі разом із брудом можуть бути патогенні інфекції або грибки.

Миття під проточною водою

Досвідчені господині при покупці намагаються вибирати яйця з чистою поверхнею, а якщо були придбані брудні яйця – відмити їх під проточною водою та з використанням мила. Робити це потрібно з обережністю.

Річ у тому, що термін придатності митих яєць зменшується до 12 днів. Відбувається це тому, що на яєчній шкаралупі знаходиться спеціальна оболонка, що захищає яйце від впливу зовнішніх факторів, які при митті ліквідуються. Тому краще це робити одразу перед приготуванням.

Як ще можна очистити яйця

Сухе чищення. Для цього необхідно старою зубною щіткою або м’якою мочалкою зчистити видимі забруднення з яєць.

Дезінфікуючий розчин, для якого вам знадобляться сода та вода температури 35 градусів. Надішліть яйце в розчин на 5 секунд, очистьте ганчіркою залишок бруду і промийте під проточною водою. Коли яйце висохне, його можна використати далі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати варені яйця. Ви здивуєтеся, як довго вони можуть лежати в холодильнику.