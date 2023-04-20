Що покласти в сковороду, коли цибуля починає підгоряти: простий лайфхак урятує вам страву

Одна хитрість — і вугілля на сковороді не буде

Смажена цибуля з її легкою насолодою – відмінний додаток до будь-якого м’яса та вареної картоплі. Однак якщо нарізана цибулина почала підгоряти на сковороді, то наслідки будуть не найприємніші – вона навряд чи стане гарною добавкою до гарніру.

Але що робити, якщо викидати неправильно приготовлену цибулю не хочеться? Разом із "СОДа" розповімо, які заходи можна вжити, щоб урятувати овочі.

Як врятувати цибулю, що підгоріла

Якщо ви бачите, що цибуля на сковороді почала чорніти і зменшення вогню не дає результатів, вам потрібно просто заглянути в морозильну камеру. Страву можна врятувати за допомогою льоду.

Заберіть сковороду з вогню, візьміть із форми один із крижаних кубиків і покладіть на посуд. Це допоможе швидко зменшити температуру її поверхні.

Цибуля перестане чорніти та з’явиться можливість довести страву до готовності й не зіпсувати її. Вода, що з’явилася після танення кубика, досить швидко випарується, а обсмажування таким чином цибулі не перетвориться на тушкування.

Але не варто таку хитрість пробувати зі сковородою з антипригарним покриттям. Це негативно вплине на стан її поверхні.

Щоб таких ситуацій із цибулею не відбувалося, можна додати під час смаження один інгредієнт. Такий секрет досвідчених господарок врятує вашу страву.