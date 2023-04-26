У кого День ангела 26 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 26 квітня, відзначають День пам’яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС, Міжнародний день інтелектуальної власності, День професійних адміністративних працівників (День секретаря), День незалежності Ізраїлю. Окрім того, носії п’яти імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Жіночі іменини 26 квітня

Марфа, — це давнє ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "господиня", "пані".

Марта, — є кілька версій походження цього імені. Згідно з основною, воно могло з’явитися як форма єврейського імені "Марфа", а за слов’янською версією означати "та, що народилася в березні". Також є і арабська версія походження імені (і згідно з нею воно означає "знаменита"). При цьому покровительками носительок імені Марта є святі Марфи, і 26 квітня в церкві вшановується мучениця Марфа Тестова.

Чоловічі іменини 26 квітня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям, до того ж вельми популярним. Проте покровителями носіїв імені Єгор залишаються святі Георгії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає кожного з знаків Зодіаку до кінця цього тижня згідно з прогнозом карт Таро.