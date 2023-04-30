Трюк, який знає мало хто: як за 10 хвилин очистити гору креветок

Почистити креветки можна легко та швидко

Морепродукти надзвичайно корисні для нашого організму, тому їх потрібно час від часу додавати до свого раціону. Одним із найпопулярніших морських делікатесів є креветки. Досить часто господині не люблять їх чистити — вважається, що цей процес є дуже довгим і трудомістким.

Виявляється, за допомогою деяких трюків можна "звільнити" креветки досить легко. Разом із "Главредом" розповімо, як це зробити просто.

Як легко очистити креветки

Сирі креветки чистити дуже просто — вам потрібна тільки виделка чи ножиці. З їх допомогою ви почистите одну сиру креветку за кілька секунд, а за кілька хвилин у вас вже буде гора начищених креветок.

Спочатку відриваємо чи відрізаємо голову. Далі беремо ножиці та заходимо одним лезом по лінії стравоходу, а іншим починаємо розрізати панцир до самого хвостика. Після цього знімаємо панцир і відриваємо стравохід.

Відриваємо або відрізаємо голову креветки. Далі встромляємо крайній зубець вилки по лінії стравоходу і починаємо акуратно рухати його до хвоста, знімаючи таким чином панцир. Креветку буде очищено буквально за одну секунду.

Досить часто ми купуємо заморожені креветки, які були попередньо відварені. Нам залишається їх лише розморозити, трохи проварити та почистити. Зробити це досить просто.

Для початку відриваємо креветці голову, легенько прокручуючи її. Після цього перевертаємо креветку та відриваємо хвостик. Далі потрібно звільнити креветку від панцира — для цього беремося кінчиками пальців за панцир і знімаємо його, трохи прокручуючи.

Якщо маленька креветка, то кишківник їй можна не видаляти, а відразу ж подавати до столу або приготувати смачний салат. У великих креветок кишківник потрібно видалити. Для цього потрібно покласти креветку на бік і за допомогою ножа надрізати по всій довжині креветку і дістати кишківник.

Голови та панцирі з креветок краще не викидати. З них можна приготувати смачні бульйони, соуси, а самі креветки можуть піти в рибний суп по-іспанськи.